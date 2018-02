Was geht am Wochenende in Luxemburg ab?

Girls in Hawaii

Die belgische Pop-Band Girls in Hawaii kehrt mit einem neuen Album in die Rockhal zurück. Mit seinem synthetischen Klang erinnert ihr Album an die guten alten 80er.

Freitag, um 20.30 Uhr in der Rockhal - Esch-Belval.

Eintritt: 25/27 Euro

Die 39. Diekircher Kavalkade

Am Sonntag eröffnet die Diekircher Kavalkade die Saison. Der zwei Kilometer lange Umzug startet in der Rue de Gilsdorf und schlängelt sich bis hin zum Kulturzentrum «Al Seeërei». Der diesjährige Karnevalumzug besteht aus zehn Fußgruppen, vier Fanfaren und 43 Umzugswagen. Etwa 25.000 Jecken werden erwartet. Auf dem Umzug werden ungefähr sechs Tonnen Süßigkeiten, Schokolade und Plüschesel – das Diekircher Maskottchen – verteilt. Nach dem Umzug kann noch bis 3 Uhr weitergefeiert werden.

Sonntag, um 14.00 Uhr

Ein Ticket kostet 7 Euro. Für Kinder unter 12 Jahren ist der Eintritt frei.

Ein Shuttle-Service wird ebenfalls angeboten.

Belle and Sebastian

Fünf Jahre nach ihrem letzten Album begeistert die Band Belle and Sebastian ihre Fans erneut mit «How To Solve Our Human Problems». Die drei neuen EPs wurden im Dezember, Januar und Februar veröffentlicht. Die Schotten liefern wie immer einen wunderschönen und stimmungsvollen Indie-Pop.

Sonntag, um 20.00 Uhr in der Rockhal - Esch-Belval.

Eintritt: 28 Euro

Megafuesend zu Déifferdeng

In der Karnevalszeit sind jede Menge Faschingspartys und -bälle angesagt. Die Stadt Differdingen lädt zum 11. Mal zum «Megafuesend»-Wochenende. Der Startschuss findet am Freitag, um 21 Uhr auf dem Parking du Contournement statt. Am Samstag geht es dann im Stadtzentrum mit dem venezianischen Karneval weiter. Um 21 Uhr findet dann im Zelt auf dem Parking du Contournement der «Clochardsbal» statt. Kinder machen dann am Sonntagnachmittag auf dem «Mini-Clochardsbal» Party.



Samstag, um 17 Uhr im Stadtzentrum und um 21 Uhr Uhr auf dem Parking du Contournement in Differdingen

Tolkiens Universum

Ab freitag sind im Cercle Cité die Originalillustrationen von John Howe zu bewundern. Der kanadische Buchillustrator ist einer der bedeutensten Illustratoren der Werke J. R. R. Tolkiens und Robin Hobbs. Außerdem wurde Howe für die Verfilmung von Peter Jacksons «Herr der Ringe» hinzugezogen, an der er als Konzeptzeichner mitwirkte.

Vom 9. Februar bis zum 18. März 2018 von 11 bis 19 Uhr im Cercle Cité in der Hauptstadt

Fräeschebal

Dieser Ball gehört einfach zum Karneval! Feiern Sie mit auf dem Fräeschebal!. Alle Gäste müssen über 16 Jahre alt sein. Daher sollten Sie eventuell ihren Personalausweis mitbringen.

Samstag, von 20 bis 3 Uhr in der Rue de la Gare in Bettendorf

Love is the Message

Zur 6. Auflage der «Love is the Message»-Veranstaltung stehen Tanz- und Musikkünstler am Sonntag in der Kulturfabrik auf der Bühne. Die Erlöse gehen an einen guten Zweck für Kinder in Tansania.

Sonntag, von 14 bis 20 Uhr – Esch/Alzette

Kinder-Karneval

Unterhaltung, Spiele und Musik stehen am Sonntag für Kinder in der Hauptstadt auf dem Programm.

Sonntag, von 14 bis 17 Uhr im Kulturzentrum «Tramschapp», 49, Rue Ermesinde, Luxemburg

Big Birthday Party

Die DJs Andrew Martin und Miss Nat-H-Lee legen im Spot 48 «Back2Back» auf.

Freitag und Samstag, um 23 Uhr im Spot 48 in der Hauptstadt

(es/L'essentiel)