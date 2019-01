Was geht am Wochenende in Luxemburg ab?

Luxemburger Autofestival

Am kommenden Samstag startet das 55. Luxemburger Autofestival. Die Veranstaltung zieht alle Jahre zahlreiche Automobilbegeisterte an und ist ein Fest für die Automobilbranche. «In diesem Jahr stellen wir etwa fünfzig neue Innovationen vor. Wir haben neue Technologien, neue Motoren und immer mehr Elektroautos anzubieten. Es ist eine gute Gelegenheit, sich umzuschauen, auch wenn viele Kunden zur Umstellung auf Elektro noch nicht bereit sind», erklärt FEDAMO-Präsident Philippe Mersch. Das Luxemburger Autofestival dauert noch bis zum 4. Februar.

Chinesisches Neujahrfest

Am Samstag findet zum aller ersten Mal in der Stadt Luxemburg eine Parade zum Anlass des chinesischen Neujahrsfestes statt. Diese wird von dem Confucius Institute veranstaltet. So können nicht nur die 3500 Einwohner mit chinesischer Staatsangehörigkeit mitfeiern, sondern alle Interessierten. Ähnliche Paraden gibt es bereits in New York und Paris.

Metal-Liebhaber aufgepasst!

Ob Death, Black, oder New Metal… am Sonntag sorgt die Metalbörse in der Escher Kulturfabrik bei allen Fans der verschiedenen Metal-Stilrichtungen für Begeisterung. Neben T-Shirts und CDs gibt es für die Besucher noch zahlreiche andere Merchandise-Artikel zu kaufen.

VinoKilo in der Luxexpo The Box

Am Samstag werden Vintage-Liebhaber in der Luxexpo The Box hochwertige Secondhand-Kleidung zum Kilopreis von 35 Euro erstehen können. Das Angebot an Kleidung, Schuhen und Accessoires für Frauen und Männern ist groß.

Etwas für den Bücherwurm

Leseratten werden am Wochenende doppelt verwöhnt. Im Kulturzentrum Opderschmelz in Düdelingen findet am Samstag die 10. Auflage des Kinderbüchertages statt. Den ganzen Tag über können Kinder die Gelegenheit nutzen, um sich über die Neuheiten auf dem Büchermarkt zu informieren. Außerdem findet am Samstag und am Sonntag im Kulturzentrum Zessingen ein Büchermarkt für Groß und Klein statt.

Keith Harings Ausstellung in Luxemburg

Vom kommenden Freitag und bis zum 9. März widmet die Gallerie Zidoun-Bossuyt in Luxemburg Keith Haring eine Ausstellung. Sie beleuchtet das Werk des amerikanischen Künstlers, der mit seinen Bildern, Gemälden, Zeichnungen und Skulpturen als Symbol für die New-Yorker Gegenkultur der 80er Jahren gilt.

«Live Painting» in Düdelingen

Am Freitag von 16 bis 19 Uhr findet im Centre Hild in Düdelingen die Ausstellung der Werke statt, die im Rahmen der «Jugendsummer» und «Jugend a Konscht»-Projekte 2018 entstanden sind. Der Künstler Jo Malano wird vor Ort eine «Live Painting»-Vorführung veranstalten.

Showcase im Lenox Club

Elji Beatzkilla stammt ursprünglich von den Kapverden und hat sich mittlerweile in den Vereinigten Staaten niedergelassen. Seine Musik ist eine Mischung von Rap, R'n'B und Kizomba. «Bobby», «Ride» und «Animal» zählen zu seinen Hits. Am Samstag tritt er im Lenox Club in Luxemburg auf.