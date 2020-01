Tom Jones zündet «Sex Bomb» im Juli in Neumünster

Der bald 80-jährige Tom Jones traut sich im Sommer 2020 nochmal in Europa auf die Bühnen und wird mit seinem unvergleichlichen Charme auch die Fans in Luxemburg verzaubern. In der besonderen Kulisse der Abtei Neumünster wird die «Sex Bomb» am 7. Juli ein Hitfeuerwerk zünden und dabei auch neue Songs von seinem neuen Album «Long Lost Suitcase» vorstellen.

Am 13. Juli steht mit Ben Harper, begleitet von seiner Band The Innocent Criminals, auch schon das nächste Highlight in der einzigartigen Location an.

Zur Erinnerung: Das Atelier hat bereits die Konzerte von Dido (Mittwoch, 1. Juli), Woodkid (Sonntag, 5. Juli) und Snow Patrol (Mittwoch, 8. Juli/vollständig) für den kommenden Juli in Neumünster angekündigt. Karten für die Shows von Ben Harper & The Innocent Criminals und Tom Jones werden demnächst auf der Website des Luxemburger Konzerthauses zum Verkauf angeboten.

(L'essentiel)