«Rock-​​Jesus» Jared Leto kommt nach Luxemburg

Mit seiner wallenden Mähne, dem Babyface und dem dichten Bart wirkt er wie ein «Jesus des Rock'n'Roll»: Im Sommer kommt Hollywoodstar und Teilzeit-Stöckelschuhträger Jared Leto (46) mit seiner Band 30 Seconds to Mars für ein Konzert nach Luxemburg. Der Auftritt der US-Rocker findet am Donnerstag, 6. September, in der Rockhal in Esch/Alzette statt. Die Tickets gehen am 2. Februar, 9 Uhr, in den Vorverkauf, wie der Veranstalter am Montag mitteilt.

Nach einer vierjährigen Pause legen die melancholischen Alternative-Rocker nun wieder einen Tourstopp im Großherzogtum ein. Zuletzt bekam man das Trio mit Frontmann Jared Leto, dessen älteren Bruder und Drummer Shannon und dem drittem Bandmitglied Tomo Miličević beim Rock-a-Field 2014 in Luxemburg zu sehen.

Schon seit fünf Jahren warten Fans von 30 Seconds to Mars auf ein neues Studioalbum der Band – dieses Jahr soll es nun endlich so weit sein. Zwei Singles aus der neuen Platte, «Walk on Water» und «Dangerous Night», wurden bereits veröffentlicht. Vergangenen Herbst bekam die Band bei den MTV Europe Music Awards zudem den Preis als Beste Alternative-Band verliehen.

(L'essentiel)