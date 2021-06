Die besten Pläne für den Nationalfeiertag

Auch wenn die offiziellen Zeremonien wie schon letztes Jahr ausfallen müssen und es auch keine Feierlichkeiten seitens der Hauptstadt gibt, sind Bars und Nachtclubs am Vorabend des Nationalfeiertags auf Feierwütige eingestellt. Clubs dürfen sogar ohne Voranmeldung bis 3 Uhr nachts geöffnet bleiben.

Das Gudde Wëllen lädt zum Musikfestival im Parc Central in Kirchberg, die Bars im Stadtteil Clausen haben zwei DJ-Bühnen geplant, das Mesa Verde veranstaltet seine Holy Ghost Street Party, das Lenox hat neben anderen Nachtclubs den belgischen DJ Marco Bailey eingeladen. Im Concept Store in der Cloche d'Or verkaufen Jacques Schneider und die Stiftung des Großherzogs und der Großherzogin T-Shirts zugunsten von Bedürftigen.

Auch außerhalb der Hauptstadt stehen die Zeichen auf Party. In Differdingen gibt es mehrere Konzerte in der Stadt, ebenso in Clerf.

(L'essentiel)