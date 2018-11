Was geht am Wochenende in Luxemburg?

Artikel per Mail weiterempfehlen

Weihnachtsshopping auf dem Rotkreuzbasar in Luxemburg

Während die Kinder dem Weihnachtsmann ihre Wünsche verraten, können die Erwachsenen schon mal ein paar Weihnachtseinkäufe tätigen: Am Sonntag findet in der Hall Victor Hugo in Luxemburg zum 72. Mal der Rotkreuzbasar statt. Dort gibt es von Lebensmitteln, über Deko-Artikel, bis zu Schmuck, Spielzeug, Vintage- und Secondhand-Artikeln sowie Sachen für Kinder viel zu entdecken. Der Erlös kommt einem guten Zweck zugute.

Tamino, Angèle oder Eddy von Pretto auf dem Sonic Visions Festival in Esch.

Das «Sonic Visions Festival», das sich die Entdeckung neuer Talente und Trends auf die Fahne geschrieben hat, findet zum elften Mal am Samstag und Sonntag in der Rockhal in Esch-Belval statt. Mit Tamino, Angèle und Eddy de Pretto stehen einige beliebte Headliner auf dem Programm.

Zwei Tage für Lesefreunde in Walferdingen>

Auf 838 Quadratmetern Ausstellungsfläche gibt es für Buchliebhaber einiges zu entdecken, denn an diesem Wochenende findet im Centre Prince Henri in Walferdingen die 24. Ausgabe der «Walfer Bicherdeeg» statt. «Dies ist eine Gelegenheit, lokale Autoren und neue Literatur zu entdecken», sagt Pressesprecherin Claudine Trauden. Auf der Messe werden einige Autoren anwesend sein, aber auch Verlage, Buchhändler. Eine Sektion speziell für Jugendliche wurde enbenfalls eingerichtet. Außerdem steht ein Konzert auf dem Programm.

Zauberhafte Atmosphäre auf Schloss Sanem

Der Park von Schloss Sanem verwandelt sich von Freitag bis Sonntag während des «Wanterfeelings» zu einer magischen Welt. Das Angebot umfasst neben Geschichtenerzählern und Feuerspuckern, auch Konzerte, kulinarische Spezialitäten, sowie Deko- und Kunsthandwerkstände.

Große Shoppingtour in der Luxexpo

Fans von Vintage-Fashion können am Samstag auf der «VinoKilo» in der Luxexpo in Luxemburg shoppen soviel sie tragen können. Wortwörtlich. Denn: Die Kleidung wird pro Kilo verkauft (35 Euro pro Kilo). Wer zudem noch etwas von den Schmuckstücken aus der Zeit zwischen 1960 und 2000 abgreifen möchte, sollte früh dran sein. Denn letztes Jahr drängten 1500 Besucher zur VinoKilo. Es entstand eine lange Schlange.

Chvrches kommen wieder nach Luxemburg.

Nachdem die schottische Elektrogruppe Chvrches bereits 2014 beim «Rock-A-Field» überzeugt hat, kehrt sie am kommenden Freitag für ein Konzert ins Atelier nach Luxemburg zurück. Im Gepäck hat sie ihr drittes Studioalbum.

Tattoos und Piercings in Ettelbrück>

Fans von Tattoos und Piercings sind zur dritten Ausgabe der «Master Tattoo Convention» eingeladen, die an diesem Wochenende im Daïchal in Ettelbrück stattfindet. Mehr als fünfzig Tattoo-Künstler und Aussteller aus mehreren Ländern werden vor Ort sein. Zwischen den Messeständen, an denen man sich tätowieren und/oder piercen lassen kann, werden die Besucher verschiedene Shows erleben: darunter Burlesque Dance, Konzerte und Auftritte von DJs.

(L'essentiel)