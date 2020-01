Was geht am Wochenende in Luxemburg ab?

Messe Wie im Paradies

San-Blas, Kodiak, Wrangel... Vielen Menschen sind sie unbekannt. Dabei handelt es sich um drei von vielen wunderbaren Inseln, die es am kommenden Wochenende auf der Luxemburger Vakanz-Messe zu entdecken gibt. Von Freitag bis Sonntag können die Besucher ganz gelassen ihren nächsten Urlaub in den schönsten Orten der Welt planen. Bei dieser Vielfalt besteht die Qual der Wahl wohl darin, sich für ein Urlaubsziel zu entscheiden.

Tradition Chinesisches Neujahr

In Luxemburg feiern die Chinesen bereits am Samstag den Eintritt in das neue Jahr. Zum zweiten Mal organisiert das Konfuzius-Institut der Universität Luxemburg auf der Place d'Armes eine große Parade mit Drachen und Löwen. Auf dem Programm stehen übrigens kostenlose Workshops, Tai-Chi und Kalligrafie. Auf dem kulinarischen Menü stehen chinesische Raviolis.

Theater Umweltbewusstes Theaterstück

Am heutigen Freitagabend, um 19.30 Uhr, führen die FreReBri(des) im Kulturhaus von Niederanven ihr Theaterstück «Robert(s)» vor. Der Name besteht übrigens aus den Abkürzungen von Frédérique Colling, Renelde Pierlot und Brice Montagne. Das Luxemburger Trio hat ein «umweltbewusstes» Theaterstück auf die Beine gestellt, in dem es nicht nur um das Thema Ökologie geht. Auch im kreativen Prozess – vom Entwurf bis zur Vorführung – zielten die Künstler darauf ab, den ökologischen Fußabdruck möglichst gering zu halten.

Tanz Russischer Wohltätigkeitsball

Am kommenden Samstag lädt der Russian Club of Luxembourg zur 9. Ausgabe seines eleganten Wohltätigkeitsballs ein. Das Event startet um 18.30 Uhr im Cercle Cité in der Hauptstadt. Dieses Jahr lautet das Thema «Maskenball». Die Erlöse gehen an Wohltätigkeitsorganisationen für Kinder in Russland. Tickets stehen auf www.ball.russki.lu zum Verkauf.

Ausstellung Temporäre Kunstgalerie in Tetingen

Vom 17. bis zum 26. Januar findet in der Tetinger Schungfabrik die erste Leistungsschau des Künstlerkreises ARC für 2020 statt. Die Vernissage startet am heutigen Freitag, um 19 Uhr. Etwa 30 Künstler stellen ihre Werke aus – darunter die Malerin Patricia Lippert.

