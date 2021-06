Die Schueberfouer kommt – aber in Kleinformaten

Die Stadt Luxemburg spricht in ihrem Sommerprogramm dieses Jahr nicht von einer Schueberfouer im engeren Sinne. Stattdessen gibt es kleinere Veranstaltungen die ihr ähneln. So werden von Freitag, 16. Juli, bis Sonntag, 12. September, kostenlose Fahrgeschäfte für Kinder und Essensstände in der Hauptstadt verteilt aufgestellt.

Für die Älteren bietet die Stadt von Samstag, 21. August, bis Sonntag, 12. September, jeweils von 11 bis 23 Uhr größere Fahrgeschäfte auf dem Glacis an. Der Zugang wird nach einem Gesundheitsprotokoll geregelt, das entsprechend der zu diesem Zeitpunkt geltenden nationalen Corona-Maßnahmen gestaltet wird.

Neben der Fouer der anderen Art wird die Hauptstadt viele andere Veranstaltungen anbieten, wobei immer das Prinzip gilt, zu große Menschenmengen an einem Ort zu vermeiden. Musik gibt es im Mansfeld-Park, mit Konzerten zur Fête de la musique am Freitag und am 23. Juni zur Fête nationale. Ein Jazzabend wird die traditionell beliebte Blues&jazz-Rallye ersetzen.

Auf dem Glacis wird es außerdem ein Fahr- und Laufkino geben, auf der Kinnekswiss einen altmodischen Jahrmarkt mit Attraktionen aus den 1880er bis 1960er Jahren. Der Hof der ehemaligen Nationalbibliothek lädt zum Entspannen und einer ruhigen Lektüre ein.

(L'essentiel)