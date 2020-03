Düdelingen rockt zu keltischer Musik

Schottenröcken und Dudelsäcken prägten am Samstagabend das Bild in Düdelingen. Zur 23. Ausgabe des Zeltik-Festivals im Luxemburger Süden traten nicht nur Bands aus den keltischen Ländern auf.

Mit Spannung wurde der Auftritt der Red Hot Chili Pipers in Düdelingen erwartet. Drei Jahre nach ihrem letzten Auftritt legten die Schotten einen feurigen Auftritt hin. Unterstützt wurden sie auf der Bühne durch die Luxemburg Pipe Band. Die Luxemburger brachten in ihrem neuen Kilt, in den Farben des Großherzogtums, die Menge zum Toben.

Für die Höhepunkte der 23. Ausgabe sorgten jedoch die Iren The Young Folk und die italienische Band Modena City Ramblers, die ein Cover des Hits Bella Ciao im Gepäck hatten.

(L'essentiel)