Esch startet in das Abenteuer Kulturhauptstadt

15 Jahre sind seit dem Blauen Hirsch vergangen, als die Stadt Luxemburg Kulturhauptstadt Europas war. Nun ist Esch/Alzette an der Reihe, zusammen mit zehn Gemeinden aus dem Süden des Landes und acht aus Frankreich. Bei diesem «REMIX Opening - Coup d'envoi d'Esch2022» wird jedem Besucher bei der Buchung einer (kostenlosen) Eintrittskarte ein Profil zugewiesen: «Iron Furnace», «River Alzette», «New Horizons» oder «Red Earth».

Je nach Profil hat der Besucher fortan bestimmte Aufgaben zu erfüllen. Mithilfe eines Chip-Armbands, das am Eingang ausgeteilt wird, müssen in Esch-Belval riesige Batterien aufgeladen werden, um eine Rakete anzutreiben. Die Party wird ab dem späten Nachmittag in Belval und im Zentrum von Esch in vollem Gange sein. Der Start der Rakete, die am Hochofen befestigt ist, wird um 21.30 Uhr erfolgen. Die Party wird jedoch bis 23 Uhr weitergehen. Die Lichtstrahlen, die seit Mittwochabend am Himmel zu sehen sind, geben einen Eindruck von der kommenden Atmosphäre, die aus Live-Musik, DJ-Sets, Videoinstallationen und einer pyrotechnischen Show besteht. Am nächsten Tag werden zwei Ausstellungen in der Möllerei und in der Massenoire eröffnet.

Die Parkplätze werden nicht mehr zugänglich sein und der Verkehr zwischen Esch-Zentrum und Esch-Belval wird ab 15 Uhr am Samstag gesperrt. Die Besucher werden daher gebeten, die öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen oder auf einem der neun P&R-Parkplätze (Bouillon, Lux Sud, Petingen, Gadderscheier, Esch, Parking PMR Belval, Parking PMR Esch-sur-Alzette, Micheville, Bettemburg) zu parken und den Shuttlebus zu benutzen. Auch zwischen den beiden Veranstaltungsorten sind Pendelbusse vorgesehen. Die Veranstaltung findet unter der 3G-Regelung statt, wobei das Tragen einer Maske obligatorisch ist.

