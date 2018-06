Familienband schafft Sprung auf die große Bühne

Artikel per Mail weiterempfehlen

«Seit der Grundschule, spätestens seit ich das erste Mal eine Gitarre in der Hand hatte, wollte ich eine eigene Band haben», sagt Mat. Er ist 16 Jahre alt und Sänger und Gitarrist von «Redemption». In dem Trio spielt er gemeinsam mit seinem jüngeren Bruder Rod, der mit gerade einmal zehn Jahren als Schlagzeuger fungiert und seinem Vater Jean-Serge am Bass. Der wollte ursprünglich nur aushelfen, um den Traum seiner Söhne zu unterstützen. Plötzlich wurde es ernst.

Nach einem Jahr, in dem die ungewöhnliche Band diverse Live-Konzerte gespielt hat, steht ihr nun ihr größter Auftritt bevor: «Redemption» werden beim Hellfest-Festival auftreten, dem größten Metal-Festival Frankreichs – und zwar auf der Mainstage. Natürlich wird das Trio irgendwann im Laufe des Tages spielen, weit entfernt von den Headlinern. Dennoch ist der Gig für die Band etwas ganz Besonderes.

Insgesamt kann «Redemption» auf ein sehr erfolgreiches Jahr zurückblicken. «Im April haben wir vor 1300 Leuten gespielt, wir waren Vorband für Ultravomit», erzählt Mat. «In derselben Woche haben wir dann noch einen Wettbewerb gewonnen, der es uns ermöglicht auf dem Hellfest aufzutreten. Aber das Beste kommt ja erst noch: das Hellfest selbst!»

(Cédric Botzung/L'essentiel)