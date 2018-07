Was geht am Wochenende in Luxemburg ab?

Artikel per Mail weiterempfehlen

The Color Run in Echternach

Am kommenden Samstag findet «The Color Run» in Echternach statt. Bei der Laufveranstaltung geht es nicht um die Bestzeit. Das Ziel für die Läufer ist es, die fünf Kilometer lange Strecke um den See so bunt wie nur möglich zu beenden. Um 11 Uhr geht es los.

Alle aufs Rad!

Im Rahmen der Veranstaltung «Alles op de Vëlo!» ist an diesem Sonntag die Strecke zwischen Mamer und Mersch ausschließlich für Radfahrer und Fußgänger reserviert. Zu diesem Anlass werden im Mamertal zahlreiche Familien erwartet.

???????????? Das schöne Mamertal ist für Radfahrer und Fussgänger reserviert https://t.co/EfzEK6pDZK — L'essentiel (@lessentiel) 13 juillet 2018

Equality March in Esch/Alzette

Nach einer Woche mit verschiedenen Veranstaltungen, markiert traditionell der zweite Samstag im Juli das GAYMAT Straßenfest, der Highlight und gleichzeitig der Abschluss der Luxemburger Pride Week. Lost geht es ab 13 Uhr auf dem Rathausplatz in Esch. Um 14 Uhr startet dann auf dem Escher Brillplatz der Equality March. Von 23 Uhr bis zum frühen Morgen gibt es im Lenox Club Luxemburg die Abschluss-Party.

Zauberhafte Nacht in Bettemburg

Die Gemeinde Bettemburg veranstaltet am Samstag, die «Nuit des Merveilles» - DAS Straßenkunstfestival Luxemburgs! Zu dieser Ausgabe werden zwischen 10.000 und 13.000 Besucher von 16 Uhr bis Mitternacht erwartet.

???????? Le parc du château plongé dans une nuit magique #Bettembourg https://t.co/2rJM8B0V22 — L'essentiel (@lessentiel) 13 juillet 2018

Französischer Nationalfeiertag in Luxemburg

Zu Ehren des französischen Nationalfeiertags am 14. Juli, findet am Vorabend auf der Place Guillaume II in der Hauptstadt von 20 Uhr bis Mitternacht, der traditionelle «Bal populaire» statt. bal populaire. Für Stimmung sorgt ein Orchester.

Studentenbal

Am heutigen Freitag veranstaltet der Studentenvertreter ACEL (Association des cercles d'étudiants luxembourgeois) seinen traditionellen Studentenbal neben dem P&R Bouillon in Luxemburg. Freitag, von 20 bis 3 Uhr.

Urban Art Festival Am kommenden Samstag steht in der Escher Kulturfabrik das Urban Art Festival auf dem Programm. Von 16 Uhr bis Mitternacht gibt es Tanz, Musik, Workshops und vieles mehr. Eine gute Gelegenheit, die riesigen Wandmalereien zu entdecken, die im Laufe des Jahres in Esch/Alzette entstanden sind.

Blues in Differdingen

Etwa vierzig Bands auf elf Bühnen! Am Samstag findet im Fond-de-Gras und in Lasauvage die 15. Ausgabe des Blues Express Festivals statt. Blues Express. Seit seiner Gründung im Jahr 2004 zog das Festival ungefähr 120.000 Blues-Liebhaber an. Allein im vergangenem Jahr waren 20.000 Besucher zugegen.

Rufus Wainwright im Luxemburger Conservatoire

Rufus Wainwright steht am Samstag (um 19 Uhr) auf der Bühne im Luxemburger Conservatoire. Mit seinem letzten Album «Take All My Loves: 9 Shakespeare Sonnets» verbindet der kanadische Singer-Songwriter und Komponist seine Liebe zur klassischen Musik mit seiner Liebe zur Pop.

Ein brasilianischer Star im White Luxembourg

MC Fioti produziert sich am Samstag, um 23 Uhr live im White Luxembourg in Foetz. Bekannt wurde der Brasilianer mit den Welthits «Bum Bum Tam Tam» und «Vai Toma».

Techno-Party im Spot 48

Am Freitag, ab 23 Uhr findet im Spot 48 in der Hauptstadt das Techno-Event «Cable Chaos» statt. «Cable Chaos». Für Stimmung sorgen Andrew Martin, Luke Miles & Andee B. Außerdem gibt es zwei Live-Performances von Mr Bios und Jägerhôuse Spirits.

RnB Showcase in Luxemburg

Ob er mit Rappern zusammenarbeitet oder Solo unterwegs ist, der Kapverdianer Djodje hat sich mit seinem eigenen Stil und seiner Stimme in der RnB-Szene durchgesetzt. Am Freitag präsentiert er im Lenox Club in der Hauptstadt (um 23 Uhr) seinen Live-Showcase.