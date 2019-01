Was geht am Wochenende in Luxemburg ab?

Mit einem Fuß bereits im Urlaub

Am kommenden Wochenende findet die 27. Auflage der Tourismusmesse «Vakanz» in der Luxexpo The Box statt. Ob Aktivurlaub oder Entspannung – auf die über 20.000 zu erwartenden Besucher warten wahre Schätze. Insgesamt 200 Aussteller haben hunderte von Reisezielen und Offroad-Trips anzubieten. Unter den Top-Reisezielen zählen dieses Jahr Finland, Namibien und Indonesien.

Ratelach Open Stage in der Kulturfabrik

Im Rahmen des Ratelach Open Stage stehen einmal pro Monat verschiedene Sänger, Musiker, Dichter, Schrifsteller und weitere Künstler auf der kleinen Bühne im Bistro der Escher Kulturfabrik. Am kommenden Freitag geht es mit einer neuen Runde weiter. Das Ratelacher Publikum hat erneut die Gelegenheit, neue Talente zu entdecken.

Ausstellung in der Abtei Neumünster

Im Rahmen des Tanzstücks «Warrior» von Anne-Mareike Hess wurden etwa vierzig Schülerinnen und Schüler der künstlerischen Klasse dazu aufgefordert über den Krieger in der gegenwärtigen Gesellschaft eine visuelle Reflexion durchzuführen. Die daraus entstehenden Werke werden ab dem 20. Februar in der Kapelle der Abtei Neumünster ausgestellt sein.

Improvisierte Kindergeschichten

Am Sonntag, um 16 Uhr, gibt es im Theater «Le 10» die «Impro Kinder Show». Eine ganze Stunde lang können Kinder beim Geschichtenerzählen ihrer Fantasie und ihrer Kreativität freien Lauf lassen.

2ManyDJs kommen nach Luxemburg

Am Samstag ist es auf den Tag genau ein Jahr her, dass das belgische DJ-Duo zum letzten Mal in Luxemburg auftrat. Am 19. Januar werden Stephen & David auf der Bühne des Atelier stehen. Bekannt wurden die beiden Anfang der 2000er.

Hier ein kurzer Überblick des Auftritts der 2ManyDJs:

(L'essentiel)