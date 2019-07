Was geht am Wochenende in Luxemburg ab?

Show «Nacht der Wunder» in Bettemburg

Am Samstag findet ab 16 Uhr im Parc du Château von Bettemburg die 10. Ausgabe der «Nacht der Wunder» statt. Anlässlich des Jubiläums wollen die Organisatoren dem Publikum ein «Best-Of der zehn letzten Jahren» schenken. Die «Nacht der Wunder» empfängt zur Freude von Jung und Alt etwa zwanzig Künstlergruppen aus Frankreich, Belgien, Luxemburg, der Schweiz und der Niederlande. Das Highlight dieser Ausgabe findet um 22.30 Uhr statt – mit einer Aufführung auf einem neuen-Meter hohen Gerüst.

Festival Porn Queen am Rock um Knuedler

Nach einer fünfjährigen Pause kehrt die Luxemburger Band Porn Queen zurück. Am Freitag, um 17 Uhr, treten die Jungs im Rahmen des Rock um Knuedler-Festivals als einer der Headliner auf. «Wir sind sehr stolz darauf, teilzunehmen. Es wird etwas ganz Besonderes», sagt Sänger und Gitarrist Lucas. Im Zentrum der Hauptstadt wechseln sich zahlreiche Bands ab.

«Killer Machine» von Porn Queen:

Festival Blues am Fond-de-Gras

Am Samstag, ab 18 Uhr, findet in Lasauvage und am Fond-de-Gras das «Blues Express»-Festival statt. Rund 41 Bands stehen auf elf verschiedenen Bühnen – unter anderem Maceo Parker. Der legendäre Saxophonist spielte früher mit weltberühmten Künstlern wie James Brown, Fred Wesley und George Clinton. Zu den Highlights gehört ebenfalls Glenn Hughes – ehemaliger Bassist von Deep Purple (1973-1976) und Sänger von Black Sabbath (1985-1986).

Maceo Parker in Konzert:

Sport Und los rollt's!

Am kommenden Wochenende veranstaltet die Asbl Parc and Ride die 21. Auflage des «Dudelange on Wheels»-Events. Das «Dudelange on Wheels» zählt zu den größten Events für Extremsport in der Großregion. Insgesamt 4000 BMX-, Dirt-, Inline- und Skateboard-Fans werden erwartet. Zur Unterhaltung gibt es außerdem Musik.

Sport Auf den Sattel und los geht's!

Am Sonntag ist es wieder so weit. Von 10 bis 18 Uhr kann sich die ganze Familie auf «Alles op de Vëlo» freuen. Radfahrer und Fußgänger haben dann zwischen Mamer und Mersch freie Bahn, ohne Autoverkehr. Entlang der 18 Kilometer langen Strecke erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm sowie zahlreiche Stände mit leckerer Verpflegung. Zudem im Angebot: Fahrradkodierung, Mountainbike-Touren und ein Stand für Reparaturen am Rad. Startpunkte sind die Bahnhöfe von Mamer und Mersch.

Club PNL zum ersten Mal in Luxembourg

Am Freitagabend tretet im M Club in der Hauptstadt zum allerersten Mal die französische Band PNL auf. Mit ihrem dritten Studioalbum, das im vergangenem April veröffentlicht wurde, haben die Pariser Rapper Ademo und N.O.S. einen Riesenerfolg.

«Au DD» von PNL:

Sport Laufen für den guten Zweck

Am Sonntag findet die 20. Auflage des «1000 Km Hesper»-Events statt. Ziel ist, einen Rekord von 8850 Km aufzustellen. Aus diesem Grund erwarten die Organisatoren um 8 Uhr im Centre Nicolas Braun in Hesperingen eine große Anzahl von Läufern. Der Erlös des Laufs geht an Handicap International.

Konzert Tanzveranstaltung

Am Samstagabend, von 19 Uhr bis Mitternacht, steht anlässlich des französischen Nationalfeiertags vom 14. Juli ein Tanzabend auf dem Programm. Dieses Jahr steht die französische Region Bretagne im Mittelpunkt – mit regionaler Küche und folkloristischer Musik. Das Event findet auf dem Knuedler statt.

Club Niska im White

Am Samstagabend kehrt der französische Rapper Niska in den White Club in Foetz zurück. Bekannt wurde der 25-Jährige 2017 mit seiner Hit-Single «Réseaux». Auch sein zweites Album «Commando» ist ein großer Erfolg.

Médicament von Niska ft.Booba:

LGBTQ Luxemburg Pride

Am kommenden Samstag, um 13.30 Uhr, findet in Esch die Luxemburg Pride statt. Die LGBTQ-Community startet auf dem Place de l'Hôtel de Ville und marschiert dann durch die Stadt. Am Sonntag geht das Fest von 12 Uhr bis 21 Uhr weiter.

(Olivier Loyens/L'essentiel)