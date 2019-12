«Ich freue mich auf das Ende der Saga»

Artikel per Mail weiterempfehlen

Zwei Säle des Kinepolis-Kino in der Hauptstadt sind am Mittwochmorgen fest in der Hand der Star Wars-Fans. Um Punkt 9.45 Uhr starteten die ersten Vorführungen des neunten Films der Reihe Der Aufstieg Skywalkers. Noch vor dem Ende des Streifens packte einige Besucher die Wehmut: «Damit geht eine Ära zu Ende. Wir hoffen, dass wir nun die Fragen beantwortet bekommen, die wir uns seit Jahren stellen», sagte eine als Prinzessin Leia verkleidete Frau, deren Begleiter als Jedi erschienen war.

Auch die «501st Legion», ein Zusammenschluss von Fans aus Luxemburg, war erschienen – einige als Charaktere aus der Filmreihe verkleidet, andere in den Jacken ihrer Gruppe. «Für uns ist das natürlich ein sehr großer Tag. Wir werden heute viel Spaß haben und freuen uns alle sehr auf das Ende der Saga. Nach der Vorführung machen wir mit einem Marathon weiter», erklärte Alessandro aus Düdelingen, der seit 1977 ein glühender Star Wars-Verehrer ist.

(fl/L'essentiel)