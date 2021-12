Francofolies bringen Rapper Damso nach Esch

Nachdem die Francofolies in Esch/Alzette in diesem Jahr coronabedingt kleiner ausgefallen sind als gewohnt, kehrt das Festival 2022 mit einem Knall zurück. Der Park Gaalgebierg wird diesmal während drei Tagen auf gleich zwei Bühnen namenhafte Acts aus dem Bereich der urbanen Musik willkommen heißen.

Am 10. Juni werden PNL, Charles, Thylacine und Juliette Armanet die Besucher in ihren Bann ziehen. Der Abend wird von der Rockhal, die langjähriger Partner des Festivals ist, organisiert. Am Samstag, den 11. Juni, heizen Clara Luciani, Hoshi, Grand Corps Malade, Bon Entendeur, Néo Preszow und Gaël Faye die Kulturhauptstadt ein, bevor am Sonntag die Headliner des Festivals die Meute zum Tanzen bringen wird. Besucher dürfen sich am 12. Juni auf Damso, Roméo Elvis, Lujipeka und Vladimir Cauchemar freuen.

Wer nicht bis zum Wochenende warten möchte, kommt schon mittwochs am 8. Juni in der KuFa mit Alcest und Regarde les hommes tomber auf seinen Geschmack. Wie gewohnt beteiligt sich auch 2022 das Escher Theater am frankophonen Festival. Am 11. Juni wird Pianist Sofiane Pamart hier zu Gast sein.

(Cédric Botzung/L'essentiel)