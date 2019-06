Was geht am Wochenende in Luxemburg ab?

Sport Großes Angebot an Sportarten

Am Samstag findet von 16 bis 23 Uhr in 31 Gemeinden Luxemburgs die «Nuit du Sport» statt. Die Besucher können insgesamt 185 Sportarten ausprobieren – darunter Kampfsportarten, Yoga, Pilates, Parkour und Skateboard.

Fest Mit den Nachbarn Bekanntschaft machen

Wer Lust hat, seine Nachbarn kennenzulernen, dem wird mit dem Nachbarschaftsfest am Freitag eine perfekte Möglichkeit angeboten! Für Bänke, Tische oder Stühle können die Initiatoren eines Nachbarschaftsfests auf die Unterstützung ihrer Gemeinde zurückzugreifen. Das Nachbarschaftsfest ist 1999 in Paris entstanden. Seit 2005 wird es auch in Luxemburg gefeiert.

Festival Kulturweltreise in Differdingen

Am kommenden Wochenende steht in der Stadt Differdingen – in der insgesamt 113 Nationalitäten leben – das «Multikulti-Festival» auf dem Programm. Besucher können sich dort sowohl kulturell, als auch kulinarisch bei zahlreichen spannenden Programmpunkten verwöhnen lassen.

Konzert Techno-Queen in der Rockhal

Am Freitagabend betritt Amélie Lens die Bühne der Rockhal. Die 29-Jährige Künstlerin ist einer der gefragtesten Elektro-DJs. Überzeugen konnte sie mit ihren Sets unter anderem am Awakenings Festival in Holland, am LaPlage de Glazart Open-Air Festival in Paris und im DC10-Club in Ibiza. Bekannt wurde sie im Jahr 2017 mit der «Contradiction EP».

Amélie Lens am LaPlage de Gazart-Festival:

Fest Afrika in der Kulturfabrik

Am Samstag findet in der Escher Kulturfabrik die neunte Auflage des Afrikafests statt. Kreative Workshops, Tanzvorführungen und kulinarische Spezialitäten stehen auf dem Programm.

Festival Schiefermuseum in Obermartelingen

Am kommenden Wochenende organisiert die ASBL Kollibri in Obermartelingen das «Koll an Aktioun»-Festival. Familien und kulturbegeisterte Besucher finden dort ein breitgefächertes Programm mit Straßenanimationen, Musik und Kunstausstellungen.

Konzert Das neue Gesicht des Luxemburger Raps

Nicool gilt als das neue Gesicht des Luxemburger Raps. Am Freitag stellt die Künstlerin im Gudde Wëllen ihr erstes Album «Den Ufank vum N» vor.

«130 Säiten» von Nicool:

Genuss Preisgekrönte Weine und Crémants entdecken

Am Sonntag und Montag findet von 11 bis 20.30 Uhr an der Luxemburger Mosel das «Wine Taste Enjoy»-Event statt. Eine gute Gelegenheit für Weinliebhaber, preisgekrönte Weine und Crémants zu kosten.

Fest 15 Jahre Abtei Neumünster

Am Sonntag findet in der Abtei Neumünster ab 18 Uhr (Montag ab 11 Uhr) ein großes Fest mit Jazzmusik, Zirkus, Tanz und kulinarische Spezialitäten statt.

Tanz Tanzturnier in den Rotondes

Am Samstag stehen die Finalisten des Mindless-Tanzturniers in den Luxemburger Rotondes auf der Bühne. Los geht es um 18.30 Uhr.