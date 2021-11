Placebo feiern ihr Comeback in Luxemburg

«Wir haben den Ruf nach neuer Musik und Auftritten gehört, also verzweifelt nicht und bewahrt euren Glauben. Das achte Album ist fertig und bereit, veröffentlicht zu werden», twitterte die Alternative-Rockband Placebo im Mai.

Das Duo aus London, Sänger Brian Molko und Bassist und Gitarrist Stefan Olsdal, bereitet sich darauf vor, mit dem am 25. März 2022 erscheinenden Album «Never Let Me Go» ihre langjährige Abwesenheit von der Musikszene zu beenden und wieder auf Tournee zu gehen.

Dabei legt die Band auch einen Stopp im Großherzogtum ein – und zwar am Freitag, den 4. November 2022 in der Rockhal. Mehr als fünf Jahre nach ihrem letzten Konzert in Luxemburg kehren Placebo also zurück. Der Kartenverkauf beginnt am Mittwoch, dem 17. November 2021, um 10 Uhr auf der Website der Rockhal.

(L'essentiel )