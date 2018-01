Stereophonics rocken quer durch alle Alben

Die Stereophonics gelten als Speerspitze des Britpop der 90er-Jahre. Seit ihrem Debüt haben die Waliser zehn Alben veröffentlicht und weltweit mehr als zehn Millionen Exemplare verkauft. Drei Jahre nach ihrem letzten Auftritt kehrte die Band um Frontmann Kelly Jones am Dienstag zum fünften Konzert innerhalb von zehn Jahren ins Großherzogtum zurück. Ihre Fans

Die Briten brachten ihre Fans mit den Songs «Chances Are» von ihrem letzten Album «Scream Above the Sounds», das im Oktober letzten Jahres erschienen ist, und «C'est la Vie» auf Betriebstemperatur. Sänger Jones trug mit seiner lässigen Art zur tollen Atmosphäre im Atelier bei. Das zehnte Werk der Band stand bei den Stücken «Caught by the Wind», «Taking a Tumble» «What's All the Fuss About?» oder dem bewegenden «All in One Night» im Rampenlicht.

Währed des Konzert wurde jedoch schnell klar, dass die Stereophonics ihre komplette Diskographie wieder aufleben lassen. Neben Balladen wie «Maybe Tomorrow», bei der Kelly Jones zur Akustikgitarre griff, gab die Band auch «Step On My Old Size Nines» und «Graffiti on the Train». Die Briten spielten auch einige ihrer ersten Hits, wie «Pick a Part That's New» und boten zum Abschluss eine kleine Britpop-Medley an.

(Cédric Botzung/L'essentiel)