Patrick Bruel kommt Ende 2019 in die Rockhal

Sein Konzert in Amnéville, das am kommenden Freitag stattfindet, ist ausverkauft. Seine Fans in Luxemburg können sich aber auf einen weiteren Termin freuen: Patrick Bruel besucht im Rahmen seiner «Ce soir on sort...»-Tournee auch das Großherzogtum. Der französische Sänger gibt am 12. Dezember ein Konzert in der Rockhal in Esch-Belval.

Der Ticket-Vorverkauf startet am Montag, 4. März, um 10 Uhr.

(L'essentiel)