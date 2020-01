So startet Luxemburg ins Konzertjahr 2020

Zu Beginn des Konzertjahres 2020 haben sich wieder zahlreiche international bekannte Künstler und Bands in Luxemburg angesagt. Richtig laut wird es am 1. Februar in der Rockhal beim Auftritt der Nu-Metal-Combo Slipknot. Die US-Band aus Iowa gastierte zuletzt vor vier Jahren im Großherzogtum. Im Vorprogramm steht die Band Behemoth auf der Bühne. Einen Tag später geht es mit der Metalband Five Finger Death Punch, Megadeath und Bad Wolves weiter.

Die Rockmusik gibt auch bei Sum 41, am 15. Januar in der Luxexpo, den Stereophonics, 11. Februar in der Rockhal, Two Door Cinema Club, 24. Januar im Atelier, sowie bei Tenacious D am 15. Februar in der Rockhal den Ton an.

Rap-Veteranen aus Marseille

Einer der Pop-Höhepunkte im neuen Jahr bildet das Konzert des kolumbianischen Reggaeton-Sängers Maluma, der am 25. März das Publikum in der Rockhal zum Tanz bittet. Elektropop steht an gleicher Stelle mit Halsey am 4. März auf dem Programm und am 7. Februar ist der britische Popsänger James Arthur im Atelier zu Gast. Für ein weiteres Highlight will James Blunt am 15. März in der Rockhal sorgen.

Auch Hip-Hop und Rap kommen in der Rockhal nicht zu kurz: Kontra K vertritt am 12. März die deutsche Szene. Frankofone Texte liefern RK (22. Februar), Lorenzo (6. März), Gims (20. März) und die Rap-Veteranen IAM aus Marseille.

(Cédric Botzung/L'essentiel)