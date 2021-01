Rockhal testet intime Shows mit 360-​​Grad-​​Bühne

Seit mehr als zehn Monaten finden in der Rockhal aufgrund der Corona-Pandemie keine Hallenkonzerte mehr statt. Da in Luxemburg seit dem 11. Januar Kulturstätten wieder unter bestimmten Bedingungen öffnen dürfen, startet der Veranstaltungsort in der Avenue du Rock'n'Roll eine Reihe von fünf Konzerten, die zwischen Mittwoch, dem 10. und Sonntag, dem 14. Februar, stattfinden werden.

Der Franzose Mezerg bietet am 10. Februar ein Piano-Techno-Konzert, der Luxemburger Cleveland einen Tag später ein Elektro-House-Konzert im Dunkeln. Aber auch Fans anderer Stil-Richtungen werden auf ihre Kosten kommen. Die Luxemburger Künstler Claire Parsons + Klein geben ein Jazz-Soul-Set zum Besten, Fusion Bomb hingegen bringen die Rockhal mit donnerndem Thrash-Metal zum Beben. Am 14. Februar werden sich schließlich die Indie-Offenbarungen C'est Karma und Francis of Delirium die Club-Bühne teilen.

Die intimen Konzerte, unter dem Titel «Because Music Matters», werden mit etwa 100 Zuschauern um eine zentrale 360-Grad-Bühne mit Sitzplätzen organisiert sein. Zusätzlich zu den verschiedenen Sicherheitsvorkehrungen wird der Kauf von Eintrittskarten «davon abhängig gemacht, dass die anwesenden Zuschauer akzeptieren, sich vor jedem Konzert und dann sieben Tage später einer kostenlosen Untersuchung zu unterziehen», erklärt die Rockhal. Dadurch sollen die Gesundheitsbehörden einen transparenten Eindruck von einer gesicherten Konzertsituation bekommen.

(Cédric Botzung/L'essentiel)