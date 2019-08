Björk bringt «Cornucopia» in die Rockhal

Björk wird am Samstag, den 16. November in der Rockhal in Belval auftreten, wie das Atelier am Montag bekannt gab. Die isländische Sängerin wird mit «Cornucopia» ihre «bisher ambitionierteste Show» präsentieren.

Bei den Auftritten der Künstlerin verschwimmen die Bereiche Musik, Kunst, Mode und Technologie miteinander. «Cornucopia» wurde erstmals im Frühjahr 2019 in New York aufgeführt. Die Show vereint akustische und digitale Einflüsse zu einem einzigartigen Ganzen.

Tickets für das Konzert werden diesen Freitag um 10 Uhr auf der Website des Ateliers verkauft.

(L'essentiel)