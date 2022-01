Bei «The Switch» ist Damenwahl angesagt

Der Lindy Hop, entstanden aus der Swing-Musik, «ist ein revolutionärer afroamerikanischer Tanz. Er entstand in den 1930er Jahren in Harlem als Reaktion auf die Rassentrennung. Mit der gleichen Logik bricht er mit den Geschlechtercodes. Diese Werte der Freiheit wollen wir teilen, indem wir den Lindy Hop wiederbeleben», erzählt uns Davy Toye, Präsident von Swing Dance Luxembourg.

Bei «The Switch», einer Veranstaltung, die der Verein am Sonntag im Kulturzentrum Altrimenti in Luxemburg organisiert, ist also Damenwahl angesagt – «sie» fordert zum Tanz auf. Für den Präsidenten ist die Besonderheit des Lindy Hop «die Freude, die er ausstrahlt. Die Zuschauer haben immer Lust, mit uns zu tanzen».

Um mehr Menschen von dem Tanz zu begeistern, organisiert der Verein unter der Woche Kurse und große Veranstaltungen wie «Swing the Abbey». «The Switch» findet am Sonntag von 12.30 bis 20 Uhr im Kulturzentrum Altrimenti statt. Interessierte können sich unter swingdance.lu anmelden, der Zutritt erfolgt über CovidCheck.

(sg/L'essentiel)