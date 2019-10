Was geht am Wochenende in Luxemburg ab?

Kultur Nacht der Museen

Am kommenden Samstag findet in der Hauptstadt die 19. Ausgabe der «Nacht der Museen» unter dem Motto «Museums – be moved» statt. Von 18 Uhr bis 1 Uhr nachts können Kunstbegeisterte in insgesamt sieben verschiedenen Museen ihr Glück finden. Für die Nachteulen gibt es zum Schluss im Casino ein DJ-Set von der Berlinerin Katy de Jesus.

Sport Entdeckung der Minettregion

Am kommenden Wochenende findet die «Red Rock Challenge» statt. Eine gute Gelegenheit für Läufer und Radfahrer die Minettregion samt Industiekultur zu entdecken. Am Samstag steht ein 10- sowie ein 27-Kilometer-Lauf auf dem Programm – die fittesten Teilnehmer können auch beim X-Duathlon (Mountainbike + Lauf) an den Start gehen. Am Sonntag geht es dann mit dem Radrennen weiter. Die Strecke führt über Esch, Düdelingen, Rümelingen, Differdingen und Petingen.

Konzert Lindsey Stirling im Rampenlicht

Am Freitag, um 20 Uhr, kehrt die amerikanische Violinistin Lindsey Stirling in die Rockhal zurück. Dort stellt sie dem Publikum ihr neues Album «Brave Enough» vor, das im September veröffentlicht wurde.

Artemis von Lindsey Stirling:

Sport Skateboarding für Mädchen

Am Samstagnachmittag, von 13 bis 18 Uhr, steigt im Red Rock Skatepark in Schifflingen, das «Sk8ing Girls»-Event. Dabei geht es darum, Skateboarding bei den Mädchen bekannter zu machen. Die Aktivitäten stehen allerdings allen offen – egal ob Junge oder Mädchen, Anfänger oder Fortgeschritter. Auf dem Programm stehen auch BMX- und Graffiti-Vorführungen, Upcycling-Workshops und DJ-Sets.

Konzert Wilder Mix in der Rockhal

Am Freitagabend, um 21.30 Uhr stehen «Kompromat» auf der Bühne der Escher Rockhal. Die Band besteht aus den französischen Techno-Produzenten Vitalic und der Sängerin Rebeka Warrior. Ihre Musik steht «irgendwo zwischen Einstürzende Neubauten und Crash Course in Science».

«Niemand» von Kompromat:

Open-Air-Aktivität Wandertour im Müllerthal

Wanderer und Mountainbike-Fahrer aufgepasst! Am kommenden Sonntag geht es rund im Müllerthal. Um 8 Uhr geht es los. Der Start- und Ankunftspunkt ist die Jugendherberge Befort. Dort finden bis 8 Uhr abends zahlreichen Spielaktivitäten statt.

Klamottenmarkt Schnäppchenjagd für Kinderklamotten

Wer seine Kinder von Kopf bis Fuß neu einkleiden möchte ist am Freitag in Strassen richtig. Von 16 bis 20 Uhr findet im Kulturzentrum Paul-Barblé ein Klamottenmarkt für Kinder bis 16 Jahren statt.

Magie Große Gala in Roeser

Der Magica Club Luxembourg feiert sein 20. Jubiläum. Aus diesem Anlass findet am Samstag in der Salle Blouet in Roeser ein großes Magie-Gala statt. beginn ist um 18.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.