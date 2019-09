Was geht am Wochenende in Luxemburg ab?

Buergfest Ein Wochenende unter dem Zeichen der mittelalterlichen Burgen

Ritter-Turniere, Troubadoure, Bogenschießen und Feuershows: All dies und noch mehr steht am kommenden Wochenende in Düdelingen auf dem Programm. Das Butschebuerger Buergfest ist das größte Mittelalter-Fest der Großregion. Über 90 Händler und Handwerker nehmen daran teil. Erwartet werden insgesamt 20.000 Besucher.

Sport Laufsport in Esch an der Alzette

Am kommenden Samstag findet in Esch-Belval, die 13. Auflage des «Escher Kulturlafs» statt - eine Kombination von Sport und Musik. Um 17 Uhr geht es los. Auf den zehn und sechszehn kilometerlangen Strecken werden die Läufer von etwa 25 Musiker und Bands begleitet. Für Kurzentschlossene: Die letzten Anmeldungen werden am heutigen Freitag, von 16 bis 20 Uhr in Esch-Belval entgegengenommen.

Festival Rock'n'Roll in Düdelingen

Rock'n'Roll-Fans aufgepasst! Am kommenden Samstag, ab 12 Uhr, findet auf der Place J.F. Kennedy in Petingen, das «Rockabilly Deluxe Festival» statt. Kostümierte Teilnehmer, Tanz, Oldtimer-Vorführungen stehen unter anderem auf dem Programm. Food Trucks sorgen für den kulinarischen Genuss.

Mode Mode zum Kilopreis

Am Samstag findet erneut der «VinoKilo»-Sale in der Luxexpo The Box statt. Hier bezahlt man nicht pro Teil, sondern nach Gewicht. Für 40 Euro pro Kilo gibt es für Shopping-Wütige Klamotten aus zweiter Hand und Accessoires - dabei sind auch zahlreiche Markenteile zu ergattern.

Weinfest Moselweinfest

Vom 6. bis zum 8. September findet in Grevenmacher das 70. Trauben- und Weinfest statt. Den Auftakt der Veranstaltung bildet die Krönung der neuen Weinkönigin, am Freitag, um 20 Uhr, wobei Sophie Schons ihre Krone an Jessica Bastian übergeben wird. Am Samstag geht es mit Musik und zahlreiche Animationen weiter. Abends gibt es dann die traditionnelle Showbandparade. Anschließend wird das Moseltal von einem tollen Feuerwerk erhellt. Am Sonntag findet dann der Trachtenumzug statt.

Tanz Tanzensemblen aus ganz Europa

Am Samstag findet in der Abtei Neumünster, das «Aerowaves Dance Festival» statt. Eine tolle Gelegenheit, die Tanzkunst von spanischen, französisch-portugiesischen und luxemburgischen Tanzensemblen zu bewundern.

Besuch Tag der offenen Tür am Fond-de-Gras

Am kommenden Sonntag können im Minett Park Fonds-de-Gras wieder Besucher auf den Spuren der Industriekultur wandeln. Zu diesem Anlaß fahren die beiden historischen Züge – Der «Train 1900» und die Grubenbahn «Minièresbunn» – die Besucher über das Gelände.

Markt Braderie von Clerf

Am kommenden Wochenende veranstalten die Geschäftsleute von Clerf ihre jährliche Braderie. Am Sonntag findet ebenfalls ein Solidaritätsmarkt statt. Dabei handelt es sich um einen ganz besonderen Markt, wo ausschließlich Einrichtungen und Betriebe der Sozialwirtschaft ihre Waren zum Verkauf anbieten.