Was geht am Wochenende in Luxemburg ab?

Ausstellung Oldtimer glänzen um die Wette

Am kommenden Wochenende lässt die 35. Auflage des «Autojumble» in der Luxexpo, die Herzen der Oldtimer-Fans höher schlagen. Bis zu 250 Fahrzeuge werden zu bewundern sein. Nicht eingerechnet sind die vielen Oldtimer, mit denen die Besucher traditionell anreisen. Beim diesjährigen «Autojumble» widmet die Lëtzebuerger Oldtimer Federatioun (LOF) eine Sonderausstellung an den Ur-Mini, der von 1959 bis 2000 gebaut wurde.

Karneval Kinder-Kavalkade in Kayl

Alleh hopp! Am kommenden Sonntag findet in Kayl die 25. Auflage der Kinder-Kavalkade statt. Angeführt wird die Gruppe vom Mini-Prinzenpaar Cheyenne und David, das auf seinem als Schloss dekorierten Umzugswagen unterwegs ist. Der Umzug startet um 14 Uhr.

Musik Schlagzeuger lassen es krachen

Schlagzeug-Fans aufgepasst! Am Aalt Stadhaus in Differdingen wird es am Freitag und am Samstag laut. Dort finden zum zweiten Mal die «Drummer Days» statt. Zu den Promi-Gästen, die ihr Talent zur Schau stellen, gehören Jethro Tulls ehemaliger Gitarrist Clive Bunker sowie Roberto Gatto und Federico Paulovich. Daneben gibt es eine Ausstellung und zahlreiche Workshops. Das große internationale Drummer-Wettbewerb steht allen jungen Schlagzeugern im Alter zwischen 8 bis 26 Jahren offen. Der Eintritt ist frei.

Ausstellung Edelsteine und Kunsthandwerk

Mineralien, Steinsalze, Schmuck, Fossilien und Meteoriten: Die «Luxembourg Mineral Expo»-Messe findet an zwei Tagen – am Samstag und Sonntag – in der Luxexpo statt. Neben des Steinen stehen auch kunsthandwerkliche Produkte zum Verkauf.

Gastronomie Spezialitäten aus der Moselregion

Der Verein «Région Moselle Luxembourgeoise» organisiert am 8. März erstmals den «Moselle Flavour»-Markt. Von 10 bis 17 Uhr können sich die Besucher in den Altern Thermen in Bad Mondorf mit regionalen Köstlichkeiten eindecken.

Theater Schüler stehen auf der Bühne

Im Merscher Kulturzentrum geht vom 6. bis zum 8. März das «Festival of English-Language School Theatre» über die Bühne. Schul-Theatergruppen aus dem ganzen Land haben dabei die Gelegenheit dem Publikum, ihre Theaterstücke in der Sprache Shakespeares vorzuführen.

Ausstellung Beziehung zwischen Mensch und Geschichte

Die Luxemburger Künstler Karolina Markiewicz und Pascal Piron stellen vom 7. März bis zum 17. Mai im Düdelinger Pomhouse ihre Werke vor. Die «PFH»-Ausstellung stellt anhand Tanz-, Musik-, und Videoproduktionen, die Beziehung zwischen Mensch und Geschichte dar.

Second Hand Kinderklamotten günstig kaufen

In Wintger können Eltern vom 6. bis zum 7. März beim Second-Hand-Markt Kleider für ihre Babys kaufen. . Am Freitag, von 16 bis 20.30 Uhr werden die Größen 50 bis 86 und am Samstag, von 9 bis 16 Uhr, die Größen 50 bis 176 angeboten.

