Europa-​​Park-​​Chef will am Freitag wieder öffnen

Lange war unklar, wann der Europa-Park in Rust in Deutschland wieder seine Tore öffnet. Anfang der Woche machten die Betreiber des Freizeitparks Hoffnung, dass es am Pfingstsamstag, 22. Mai, soweit sein könnte, wenn die Corona-Zahlen stimmen. Jetzt soll es schon früher soweit sein: der Europa-Park soll schon am Freitag wieder öffnen, wie Parkinhaber Roland Mack gegenüber der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» sagte.

Das Besucherkontingent soll allerdings stark eingeschränkt sein. So sollen am Eröffnungstag nur zwischen 2000 und 3000 Besucherinnen und Besucher in den Park hinein dürfen. Falls alles klappt, könnte die Zahl am Pfingstsamstag auf 10.000 steigen. Später wollen die Parkbetreiber die Besucherzahl auf 20.000 erhöhen, was der Hälfte der bisherigen Tagesobergrenze entspricht.

Inzidenzwerte weit unter 100

Damit das definitiv klappt, braucht es im betreffenden Landkreis Ortenaukreis während fünf Werktagen Inzidenzwerte unter 100. Die vergangenen drei Werktage lag der Wert deutlich darunter. Es ist also gut möglich, dass am Dienstag die definitive Öffnung bekannt gegeben wird.

Die Betreiber des Parks einigten sich mit dem baden-württembergischen Sozialministerium auf eine Öffnung als Modellprojekt, wie ein Unternehmenssprecher sagt. Die Details werden derzeit besprochen. Es wird von der Uni Freiburg wissenschaftlich begleitet.

Europa-Park mit eigener Teststation

Das Modellprojekt beinhaltet ein Hygienekonzept, das außer der Personenbegrenzung auch Contact Tracing und Tests vorsieht. Der Park verfügt über eine eigene Test-Station. Europa-Park-Inhaber Mack sieht die Öffnungsperspektive «mit großer Zuversicht», wie er sagt.

Der Park-Inhaber sei sich der großen Verantwortung dieser Situation bewusst. Der Betrieb unter Berücksichtigung der umfangreichen Hygieneregeln sei aber möglich. Das habe sich auch im letzten Jahr gezeigt. «Mehr als zwei Millionen Besucher waren 2020 im Europa-Park-Resort ohne Zwischenfälle und Probleme», so Mack.

(L'essentiel/Fabian Pöschl)