Was geht am Wochenende in Luxemburg ab?

Kultur Neue Nationalbibliothek öffnet

Am kommenden Wochenende begrüßt die Nationalbibliothek (BnL) die Öffentlichkeit in ihren neuen Räumlichkeiten auf dem Kirchberg. Zu diesem Anlass gibt es für Groß und Klein zahlreiche Aktivitäten – darunter Buchpräsentationen, Live-Konzerte und Workshops.

Kultur Clowns in Esch/Alzette

Im Rahmen des «Clowns in Progress»-Festivals verlassen die Clowns die vier Wände der Kulturfabrik, um sich am Samstag, den ganzen Tag lang unter die Escher Bevölkerung zu mischen. Jeder Kunde, der am heutigen Freitag in einem teilnehmenden Geschäft einkauft, erhält eine Clown-Nase und einen Flyer für die große Tombola. Um zu verhindern, von den Clowns geschnappt zu werden, sollten diejenigen, die sich am Samstag in der Rue de l'Alzette aufhalten auf keinen Fall vergessen, ihre rote Nase aufzusetzen. Für die Musik sorgen zwei Blasorchester. Um 18 Uhr findet die Tombola statt.

Messe Süßes in der Luxexpo

Naschkatzen aufgepasst! Am kommenden Wochenende findet in der Luxexpo der «Salon des Douceurs» statt. Ein Muss für alle Liebhaber von Schokolade, Gebäck und anderen Süßigkeiten. Auf dem Programm stehen unter anderem Workshops, Kochvorführungen und Verkostungen. Außerdem ist ein Backwettbewerb organisiert.

Mode Erste Luxemburger Fashion Week

Für Luxemburg ist es eine Premiere: Am kommenden Samstag startet in der Simmerner Burg die erste Fashion Week Luxemburgs. Lesen Sie unseren Artikel hier.

Fest Weltreise der Kulturen

Am kommenden Wochenende geht es in Düdelingen im Rahmen der «Fête des Cultures» rund um die Welt – mit Musik und kulinarische Köstlichkeiten.

Club Balkan Party im Melusina

Im Rahmen des Eröffnungsabends der 12. Ausgabe des «CinEast»-Festivals sorgen Shantel, der deutsche Sänger Stefan Hantel, und sein Bucovina Club Orkestar am Freitagabend im Melusina für die Stimmung. Start: 19.30 Uhr.

Shantel und das Bucovina Club Orkestar live:

Natur Ornithologie in Remerschen

Am Samstag veranstaltet das Biodiversum in Remerschen um 10 Uhr den «Birdwatch Day». Eine gute Gelegenheit für die ganze Familie, Zugvögel zu beobachten. Auf dem Programm stehen auch Workshops und ein Besuch im Naturreservat «Haff Rémech».

Shopping Trödelmarkt in Luxemburg

Am Sonntag, von 10 bis 17 Uhr, findet am Knuedler in der Hauptstadt der letzte Trödelmarkt der Saison statt. Eine gute Gelegenheit, vor Weihnachten noch ein paar Schnäppchen zu machen.