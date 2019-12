5 Restaurants in Luxemburg gehören zur Weltelite

«La List», das ist eine Auswahl aus 1000 Restaurants, die zu den «besten der Welt» gehören. Die exklusive Luste wurde vor kurzem veröffentlicht. Unter den 1000 Restaurants in der aktuellen Ausgabe finden sich auch fünf Vertreter aus dem Großherzogtum. Ma Langue Sourit in Mutfort, Léa Linster in Frisange, Clairefontaine in Luxemburg, La Distillerie in Bourglinster und Mosconi in der Hauptstadt.

Das Ranking in der Liste entsteht durch das zusammenführen der Bewertungen von Restaurantführern und anderen Publikationen mit den Meinungen von Internetnutzern. Im weltweiten Vergleich hat Japan auf der «La List» die Nase vorne, mit 148 Restaurants auf der Liste. Auf den Plätzen dahinter landen China (143) und Frankreich (116). Luxemburg landet mit seinen fünf Vertretern zwischen Griechenland(5) und Chile(4). Deutschland belegt mit 53 vertretenen Restaurants Platz 8 und Belgien erklimmt mit 25 Restaurants den 13. Platz.

Léa Linster in Frisingen

Le Clairefontaine in Luxemburg-Stadt

La Distillerie in Burglinster

Le Mosconi in Luxemburg-Stadt

(fl/L'essentiel)