Esch/Alzette steht 2022 im Zeichen des Feuers

Im September 2022 will Esch/Alzette die «Nuit de la Culture» mit einem krönenden Abschluss zu Ende bringen. Es ist eine besondere Auflage, da die Eisenstadt in diesem Jahr gleichzeitig auch die Kulturhauptstadt Europas sein wird. 2022 steht die Kulturnacht im Zeichen des Feuers, nachdem in den beiden Vorjahren die Elemente Luft und Erde im Mittelpunkt stehen, wie Loïc Clairet, Generalkoordinator der Veranstaltung, ankündigt.

Die 2022er-Ausgabe wird sich von März bis September an fünf Wochenenden über fünf Escher Stadteile erstrecken: Al Esch, Brill und Uecht; Sommet, Bruch, Zaepert und Fettmeth; Lalleng, Schlassgoart, Lankelz, Wobrecken und Deillheicht; Neiduerf, Park und Grenz sowie die Universiteit, Raemerich und Belval. An jedem der Wochenenden steht auch ein Künstler aus dem Großherzogtum im Fokus.

Budget in Höhe von vier Millionen

Zum großen Finale der «Nuit de la Culture» 2022 wurde der in Toulouse lebende Künstler Pierre de Mecquenem engagiert, der künstlerische Leiter der Gruppe «La Machine et artificier». Er will mit großen Feuerinstallationen und pyrotechnischen Maschinen, die Escher Bürger dazu bringen, die Nacht zu erhellen. Durch die Einbeziehung des Publikums will de Mecquenem den Grundstein für die Kulturnächte in den kommenden zehn Jahren legen. Die Öffentlichkeit kann sich am 18. und 19. November nach vorheriger Anmeldung per E-Mail (learossi@ndlc.lu) ein Bild von der Planung machen.

«Feuer hat die Menschen seit jeher an einem Platz versammelt. Gerade Esch/Alzette und seine Industriekultur ist es ein Symbol», sagt Pierre de Mecquenem. Der Pyrotechniker hatte bereits die Gelegenheit, die Stadt mit seinem Fahrrad kennenzulernen – «sie aufzusaugen», wie er sagt. Er denkt darüber nach, sich für sein Projekt von den «Fallas» inspirieren zu lassen, einem portugiesischen Fest, das durch die Verbrennung von Schreinereiabfällen entstanden ist. Insgesamt ist für die Kulturnacht 2022 ein Budget von vier Millionen Euro vorgesehen.

