97 Filme flimmern über die Leinwand

In weniger als drei Wochen startet die neunte Ausgabe des Luxembourg City Film Festivals. Am Mittwochmorgen gab der Veranstalter das diesjährige Programm bekannt. Zu den Höhepunkten gehören neben «Gloria Bell», einer Komödie über eine geschiedene Frau, die sich ins Leben zurückkämpft von Sebastián Lelio, auch «Tel Aviv On Fire». Letzterer ist eine luxemburgische Koproduktion von Sameh Zoabi, der bereits in Venedig seine Premiere feierte. Filmbegeisterte können sich auch auf eine starbesetzte Neuheit freuen: Harmony Korines neueste Produktion «The Bleach Bum» mit den Hollywoodschauspielern Zac Efron und Matthew McConaughey feiert beim Luxembourg City Film Festival Weltpremiere.

In den elf Festivaltagen, vom 7. bis zum 17. März, werden insgesamt 97 Filme und Dokumentationen an die Leinwand projiziert. Darunter zehn Filme im offiziellen Wettbewerb, zwölf Kurzfilme sowie sechs Dokumentarfilme. Bei zahlreichen Filmen wie beispeilsweise «Greta», «Rebels», «Flatland», «Tremors», «California Dreaming» und «Zero» ist das Großherzogtum vertreten.

Die internationale Jury besteht unter anderem aus dem israelischen Schauspieler Lior Ashkenazi, dem belgischen Regisseur Joachim Lafosse und der luxemburgischen Regisseurin Govinda Van Maele. Tickets pro Film kosten sieben Euro, den Festivalpass erhalten Sie für 30 Euro.

(L'essentiel)