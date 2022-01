Diese Frauen kämpfen um den neuen «Bachelor»

Fans des Trash-TVs aufgepasst: Es werden wieder Rosen verteilt – und Herzen gebrochen. Am 26. Januar trifft Bachelor Dominik Stuckmann (29) erstmals auf seine 22 auserwählten Ladys. Während die vergangene Staffel coronabedingt in Deutschland stattfand, dürfen sich die Zuschauer in diesem Jahr auf spannende Dates in der traumhaften Kulisse Mexikos freuen.

Doch sind wir mal ehrlich... Egal wie wundervoll die Kulisse ist, freuen wir uns doch am allermeisten auf den Zickenkrieg. Wie lange wird es wohl dauern bis die Damen ihre Krallen ausfahren? Wer bekommt den ersten Kuss? Wird es in diesem Jahr einen Skandal geben? Wer erobert das Herz des IT-Spezialisten und nimmt somit die letzte Rose mit nach Hause?

Bevor diese Fragen beantwortet werden, müssen wir uns noch eine Weile gedulden. Bis dahin könnt ihr ja schonmal in den Instagram-Posts schauen, wer in diesem Jahr im Fernsehen auf die Suche nach der ganz großen Liebe geht. Wer meint es ernst? Wer will einfach nur ein bisschen Sendezeit? Stellt schonmal fleißig Theorien auf, vielleicht liegt ihr mit euren Vermutungen ja richtig.

(lm/L'essentiel)