Kult-​​Killer «Dexter» kehrt in Miniserie zurück

Acht Staffeln lang meuchelte sich Schauspieler Michael C. Hall (49, «Six Feet Under») in seiner Rolle als Serienmöder mit Gerechtigkeitssinn über die Bildschirme. Zwar zählt das «Dexter»-Ende nach wie vor zu den am meisten diskutierten Serienabschlüssen, trotzdem hat die Sendung in der Zwischenzeit Kultcharakter bekommen. Sieben Jahre nach dem offiziellen Finale dürfte sich jetzt aber der geheime Wunsch der «Dexter»-Fans erfüllt haben, denn Sender Showtime hat nun grünes Licht gegeben.

Zehn neue Folgen soll das geplante «Dexter»-Projekt umfassen. Ob die Episoden an das vorhandene Serienende anknüpfen oder ein eigenständiges Werk werden sollen, ist noch nicht bekannt. Dass es aber ein Wiedersehen mit dem Blutspezialisten geben musst, steht auch bei TV-Sender Showtime außer Frage: «Dexter ist eine ganz besondere Serie, für Millionen von Fans ebenso wie für Showtime», weiß Showrunner Gary Levine.

Eine Fortsetzung sei nur durch eine «würdige Idee» in Frage gekommen, heißt es auf der Branchen-Plattform Deadline. Diese Idee sei endlich gefunden worden, erklärt der Serien-Verantwortliche. Die Dreharbeiten für den «Dexter»-Aufguss sollen noch in diesem Jahr starten, damit die Serie im nächsten Herbst ausgestrahlt werden kann.

(L'essentiel/red)