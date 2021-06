Am Mittwochabend wurde bekanntgegeben, dass Florian Silbereisen (39) in die viel diskutierten «Deutschland sucht den Superstar»-Fußstapfen von Poptitan Dieter Bohlen (67) treten wird. Nun hat der Schlagersänger und Moderator gegenüber «Bild» verraten, dass er von den News ganz schön überrumpelt wurde. «Alle wussten Bescheid, nur ich nicht», so der neue DSDS-Juror.

Er hat laut eigener Aussage am Mittwoch noch nicht einmal gewusst, dass er den Job nun definitiv eingesackt hat. «Mein Tag war ganz anders geplant. Ich war noch in Österreich und hatte die Wanderschuhe schon an, da kam der Anruf, ob ich nach München kommen kann» – wieso verriet man ihm allerdings nicht, wie er gegenüber der Zeitung erzählt.

Während der offiziellen Jury-Verkündung befand sich der Deutsche noch mitten im Münchener Feierabendverkehr und erfuhr erst durch die vielen Anrufe und Nachrichten, dass er nächstes Jahr Bohlens Platz einnehmen wird.

Vertrag war noch nicht unterschrieben

Silbereisen erklärt dabei, dass er schon vor längerer Zeit von RTL eine Anfrage für den Posten bekommen habe und sein Team bereits im Austausch mit dem Sender war. «Als die Anfrage kam, war schnell klar, dass ich es machen möchte!», so der Ex von Schlagerstar Helene Fischer (36).

Zum Zeitpunkt der Bekanntgabe habe er jedoch noch keinen Vertrag unterschrieben. Außerdem gibt er zu: «Ich bin überfordert mit der Gesamtsituation. Das kam gestern sehr plötzlich.» Bis die Dreharbeiten für Staffel 19 – vermutlich im Herbst – losgehen, bleibt ihm aber noch etwas Zeit. «Ich werde mich ab sofort auf DSDS vorbereiten», so Silbereisen.

Das Jury-Pult teilen wird er sich mit der holländischen Musikerin Ilse DeLange (44) und dem deutschen Musikproduzenten Toby Gad (53), der schon an Megahits wie «All of Me» von John Legend (42) oder «If I Were a Boy» von Beyoncé (39) beteiligt war.

(L'essentiel/Stephanie Vinzens)