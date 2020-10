«Grey's Anatomy» droht mögliches Serien-​​Aus

Seit «Grey's Anatomy» 2005 erstmals über die Bildschirme flimmerte, ist die Krankhaus-Serie nicht mehr aus der TV-Landschaft wegzudenken. In kürzester Zeit hat die Mischung aus Romantik und Drama rund um die engagierten Ärzte aus Seattle ein Millionenpublikum erreicht und im Laufe ihrer Seriengeschichte auch mehrere Auszeichnungen eingeheimst. Doch mit dieser Erfolgsgeschichte könnte nach der mittlerweile 17. Staffel endgültig Schluss sein, wie die Hauptdarstellerin Ellen Pompeo (50) gegenüber dem Magazin Variety vorsichtig in den Raum stellte.

«Wir wissen noch nicht, wann die Sendung wirklich zu Ende geht», so Pompeo im Interview. «Aber die Wahrheit ist, dass es in diesem Jahr passieren könnte.» Sollte es wirklich dazu kommen, sei es vor allem für sie keine leichte Entscheidung, das TV-Krankenhaus hinter sich lassen zu müssen. «Ich nehme diese Entscheidung nicht auf die leichte Schulter», erklärt die Seriendarstellerin, die seit der ersten Episode in über 360 Folgen in die Rolle der beherzten Ärztin Meredith Grey geschlüpft ist. «Wir haben viele Menschen angestellt und haben eine riesige Plattform kreiert, und dafür bin ich sehr dankbar.»

Um der treuen Fangemeinde die Vorfreude auf die bevorstehenden neuen Folgen nicht ganz zu nehmen, schickt sie gleichzeitig voraus: «Es wird wahrscheinlich eine unserer besten Staffeln bisher», so die Schauspielerin. «Ich weiß, es hört sich verrückt an, aber es ist wahr.» Aktuell und authentischer wird «Grey's Anatomy» in seiner 17. Fortsetzung auf jeden Fall: Der weltweite Ausbruch des Coronavirus soll auch fester Bestandteil der Handlung sein.

(L'essentiel/red)