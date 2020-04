Neue Details zu Stefan Raabs eigenem ESC

Nach der Absage des Eurovision Song Contests 2020 in Rotterdam veranstalten Stefan Raab und ProSieben einen neuen, freien europäischen Songwettbewerb – den «FREE EUROPEAN SONG CONTEST», kurz: #FreeESC.

Jetzt sind weitere Details bekannt geworden: Stefan Raab wird die Show «nur» produzieren, aber nicht moderieren. Dafür führen die Ex-ESC-Siegerin Conchita Wurst und Steven Gätjen durch die Sendung.

Mehrere bekannte Sänger werden in der Show für ihr Land nacheinander antreten. Die Zuschauer vergeben Punkte – der Teilnehmer, der die meisten Punkte hat, wird zum Sieger gekürt.

Der Free European Song Contest wird am 16. Mai auf ProSieben ausgestrahlt.

ESC-Ersatzshow der EBU wird zeitgleich ausgestrahlt

Parallel dazu zeigt auch der ARD am selben Tag um 21 Uhr die Ersatz-Show des Eurovision Song Contests. Mit dem europaweiten Ereignis will die EBU die Musikerinnen und Musiker feiern, die beim ESC in Rotterdam antreten sollten. Es gibt jedoch keinen Gewinner.

(L'essentiel)