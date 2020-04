Disney+ zieht «Star Wars IX»-​​Start um 2 Monate vor

Für die Kinos ist die Coronakrise eine Katastrophe, die Blockbuster dieses Sommers wurden alle um bis zu ein Jahr verschoben. Für Streaming-Zuschauer ist das Virus das Beste, was passieren kann. Auch bei Disney+ hat die Ausgangsbeschränkung den Terminplan durcheinander gewirbelt – allerdings geht dort nun alles schneller, statt langsamer.

Der Maus-Konzern zieht die Veröffentlichung des 9. «Star Wars»-Teils um zwei Monate vor. «Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers» wird ab 4. Mai zum Streamen bereitstehen.

May, the fourth

Der Tag ist natürlich nicht zufällig gewählt. Der 4. Mai (May, the fourth) ist der internationale Star-Wars-Tag. «Möge die Macht mit dir sein» heißt auf Englisch «May the force be with you», kein Wunder also, dass es der höchste Feiertag im Kalenderjahr der Fans ist.

Ab 4.5. kann man also erstmals alle neun Teile der «Star Wars»-Saga im legalen Stream bingen. Auf DVD ist «Star Wars: Der Aufstieg Sykwalkers» sogar noch ein bisschen früher dran. Zu kaufen gibt es den neunten Teil der Saga bereits ab 30. April.

(L'essentiel)