So tief waren die Dschungel-​​Gagen noch nie

Die kultige Ekelshow musste dieses Jahr zu Hause bleiben: Coronabedingt findet 2021 kein RTL-Dschungelcamp in Australien, sondern eine Ersatzshow in Deutschland statt. Seit zwei Wochen streiten, lästern und bekämpfen sich die C-Promis nun in einem zimmerbepflanzten Studio in Köln.

Die vielversprechende Idee, die Streithähne in ein Tiny House zu stecken, vermochte die Alternativsendung nicht zu retten: Zwar lockte die Auftaktsendung der Reality-Show noch 4,18 Millionen Zuschauer*innen vor die Bildschirme. Doch schon nach der zweiten Episode war die Neugierde gestillt und die Erwartungen waren verpufft. Seither dümpelt die Quote um die zwei Millionen Zuschauer*innen herum.

Nielsen verdiente noch 222.000 Euro

Gut, fallen heuer auch die Löhne kleiner aus als sonst: Kurz vor dem Staffel-Finale veröffentlicht Bild.de die Gagen der diesjährigen Teilnehmer*innen. Und die sind durchs Band viel tiefer als in den Vorjahren.

Sackte Brigitte Nielsen (57) 2016 noch ein Spitzengehalt von knapp 222.000 Euro ein, bekommen die aktuellen Topverdiener, Zoe Saip (21) und Filip Pavlovic (28), gerade noch rund 25.000 Euro aufs Konto überwiesen. Die (noch tieferen) Löhne ihrer Konkurrenz siehst du in der Bildstrecke oben. Interessant ist auch: Die Zürcherin Elena Miras (28) verdiente für ihren Dschungel-Auftritt 2020 dreimal so viel wie ihr Ex-Freund Mike Heiter (28) in diesem Jahr.

Laut Bild.de sind die Löhne in diesem Jahr so tief, weil der Aufwand geringer ist, die Kandidatinnen und Kandidaten mussten schließlich nicht ins ferne Australien reisen. Immerhin: Die Siegerin oder der Sieger gewinnt rund 54’000 Euro – und darf nächstes Jahr nochmal antreten.

Lucas Cordalis verkündet Dschungel-Teilnahme

Eingefleischte Dschungelcamp-Fans sehen bereits der nächsten Staffel, die (hoffentlich) wieder aus dem australischen Busch kommt, erwartungsvoll entgegen. Um die Zuschauer schon jetzt hungrig darauf zu machen – oder vielleicht auch einfach, um Schadensbegrenzung zu betreiben –, zückten die TV-Macher*innen nun ein Ass. Am Mittwochabend verkündeten sie in der Liveshow den ersten Kandidaten 2022: Lucas Cordalis (53), Sohn des verstorbenen Sängers und ersten Dschungel-Königs Costa Cordalis.

«Ich gehe ins Dschungelcamp 2022», sagte, nein, schrie Lucas stolz in der Sendung. Schon einige Monate trage er das Geheimnis mit sich herum. «Jetzt fällt mir ein Stein vom Herzen, jetzt freu ich mich einfach nur auf 2022.»

Das tun offenbar auch die IBES-Fans: Auf Twitter machen sie sich bereits lustig über Cordalis’ Teilnahme. Zumal neben seinem Vater auch schon seine Schwiegermutter und seine Schwägerin in der Show mitgemacht haben.

(L'essentiel/Katja Fischer)