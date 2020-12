Bauer Patrick tauscht Julia gegen Nacktmodel aus

Eigentlich hatte Patrick im «Bauer sucht Frau»-Finale seine Entscheidung bereits getroffen: Er will Julia und keine andere. Doch dann, wenige Tage später, schreibt ihm plötzlich Antonia wieder.

Die ehemalige Kandidatin hatte die Show abgebrochen, weil sie mit den anderen beiden Kandidatinnen nicht zurecht kam. Außerdem wollte sie ihr heißes Nacktshooting für einen Bauernkalender nicht absagen. «Der Kontakt zu Antonia kam wieder zustande, weil sie einfach nicht locker gelassen hat. Sie hat mir wieder geschrieben – und so flammten wieder Gefühle auf», verrät Patrick der Bild-Zeitung.

«Das ist jetzt der Beziehungsstatus: "Es ist kompliziert"»

Der 24-Jährige ging dem Nacktmodel einfach nicht mehr aus dem Kopf, erzählt sie: «Ich habe nach meinem Auszug gemerkt, dass da noch was war. Das hat sich bestätigt, als wir uns wieder geschrieben haben. Ich habe ihn dann an ein paar Wochenenden alleine besucht und er war auch bei mir, ohne andere, ohne Kameras, ohne den Druck.»

Mit Julia ist inzwischen alles vorbei. «Ich finde es schade, dass es zwischen Patrick und mir nicht geklappt hat. Ich habe nach der Hofwoche auch gemerkt, dass das nicht reicht. Wir sind wahrscheinlich einfach zu verschieden», meint sie. Ob Patrick und Antonia jetzt «fix zam» sind, ist momentan noch nicht so ganz klar: «Das ist jetzt Beziehungsstatus "Es ist kompliziert". Ich suche was Festes. Wir gucken uns jetzt an, wie das läuft. Momentan ist es kein großer Unterschied zu einer Beziehung. Es fehlt nur noch der Stempel.»

(L'essentiel/red)