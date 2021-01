Tim Allen kehrt als Heimwerker-​​König zurück

Als schusseliger Heimwerker-König Tim Taylor schrieb Schauspieler Tim Allen (67) in den 90er-Jahren Comedygeschichte. Acht Staffeln lang brachte er mit seiner beliebten Sitcom «Hör mal, wer da hämmert» sein Publikum zum Lachen. Auch 30 Jahre nach dem Serienfinale hoffen Fans nach wie vor auf eine Fortsetzung von «Home Improvement», so der Originaltitel der Sendung.

Seit Anfang der Woche können Allen-Fans aufatmen: Wie der Schauspieler auch auf seinem Twitter-Kanal ankündigt, wird es im Februar ein Wiedersehen mit ihm geben. Außerdem mit dabei: Allens einstiger Co-Star Richard Karn (64), der schon in «Hör mal, wer da hämmert» seinen (talentierteren) Sidekick Al Borland spielte.

Are you ready for this?! @TheRichardKarn and I are back, baby! Set your DVRs people! to ASSEMBLY REQUIRED Feb 23 on @HISTORY ! pic.twitter.com/BEks7M9nTE