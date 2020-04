«The Masked Singer» kommt zurück

Das Warten hat ein Ende: Ab Dienstag geht das derzeit wohl größte TV-Rätselraten in die nächsten Runde. Die ProSieben-Show «The Masked Singer» musste in den letzten beiden Wochen eine Pause einlegen, da drei Teammitglieder am Coronavirus erkrankt waren.

In der Show treten Prominente wie Sänger, Schauspieler oder Sportler in Ganzkörperkostümen auf. Dabei treten sie mit einem selbst ausgewählten Lied in einem Wettkampf gegeneinander an. Die Frage ist also: Wer versteckt sich unter dem jeweiligen Kostüm? Um das Ganze noch schwerer zu machen, wird die Stimme der Teilnehmer außerhalb des Singens verzerrt. Hinweise erhält man nur durch ein kurzes Video der Promis, das jeweils vor dem Auftritt gezeigt wird.

Noch sechs Masken laden die Zuschauer und das Rate-Team zum Rätseln ein: Welche Stars verbergen sich unter dem Drachen, dem Chamäleon, dem Faultier, dem Hasen, dem Roboter und dem Wuschel? In der vierten Live-Ausgabe von «The Masked Singer» gibt es wieder neue, spannende Indizien zu den Stars.

