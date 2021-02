GNTM-​​Model kann besser Deutsch als Heidi

Chanel hat Narben, Maria Sophie ist nur 1.55 Meter groß und Dascha ist curvy. Diversität wird in der neuen Staffel «Germany's Next Topmodel» ganz groß geschrieben. In diesem Jahr sind erstmals auch Models dabei, die körperlich beeinträchtigt sind – darunter Maria aus Flensburg. Die 21-Jährige ist seit ihrer Geburt gehörlos.

Ebenfalls mit dabei: Soulin – die 20-Jährige ist aus dem Krieg in Syrien geflüchtet und lebt erst seit fünf Jahren in Deutschland. Ihre Lehrer hätten nie an sie geglaubt, verrät sie. «Jetzt steh ich hier und hab mein Abitur. Es reicht, dass ich an mich selbst geglaubt habe», erzählt sie stolz. Auch Heidi ist von Soulin begeistert. «Das ist doch eine tolle Geschichte. Das ist so krass. Ihr Deutsch ist besser als meins und ich bin hier geboren», schwärmte die GNTM-Chefin bei der virtuellen Pressekonferenz.

Was ihr gestern verpasst habt, falls ihr nicht eingeschaltet habt? Ein Mädel kippte um, eine andere rutschte mit den High Heels aus. Achja – und ein Model zog bei ihrem Walk auf dem Laufsteg einfach ihren Bademantel aus. Am Ende musste gleich sechs Mädchen die Show verlassen.

(L'essentiel/red)