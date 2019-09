Superfan übte 16 Jahre für seinen Millionengewinn

Artikel per Mail weiterempfehlen

Als elfter Kandidat in der 20-jährigen «Wer wird Millionär?»-Geschichte hat Jan Stroh in der Jubiläumsshow am Montagabend richtig abgesahnt. Genauer: 1 Million Euro, rund 1,1 Millionen Euro. Bis zum Schluss löste der 35-Jährige jede Frage souverän – auch dank jahrelanger Übung.

In seinem privaten Keller hat der Jurist laut Bild.de ein detailgetreues «Wer wird Millionär?»-Studio nachgebaut und spielt seit Jahren die Sendung nach. Bislang habe er auch «keine einzige Folge verpasst», wie Stroh selbst sagt.

Mit der Million wird das Home-Studio ausgebaut

«Seit fast 16 Jahren spiele ich an meinem eigenen Quizpult die Sendung mit allen Soundeffekten nach», so Stroh gegenüber der deutschen Zeitung. Dennoch sei die Aufregung groß gewesen, als er dann tatsächlich Günther Jauch (63) gegenübersaß.

Einen Teil seiner gewonnenen Million möchte Stroh übrigens spenden. «Es gibt viele gute Zwecke, die Unterstützung benötigen.» Außerdem werden «meine Quizabende das eine oder andere – bescheidene – Upgrade erhalten». Als erste Anschaffung werde er sich aber einen neuen Anzug zulegen.

(L'essentiel/kao)