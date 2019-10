Michael Bay lässt es bald auf Netflix krachen

Michael Bay ist in Hollywood seit vielen Jahren der Experte für Blockbuster-Explosionen. Er erweckte die «Transformers» zum Leben, verfilmte «Pearl Harbor» in einer beispiellosen Materialschlacht, schickte Bruce Willis in «Armageddon» auf einen Asteroiden und ließ Nicolas Cage die Gefängnisinsel Alcatraz mit Sean Connery in «The Rock» durchkämmen. Nun hat sich der Streaming-Gigant Netflix um Bay als großes Zugpferd bemüht und ihm 150 Millionen US-Dollar in die Hand gedrückt. Das Ergebnis ist «6 Underground». Jetzt ist der Trailer draußen.

Dass die beachtliche Summe nicht in gute Dialoge und eine durchdachte Story geflossen sind, dürfte klar sein. Die ersten «6 Underground»-Szenen liefern genau das, was man von Michael Bay erwartet. Dynamische Kamera-Schwenks, viel Geballer, teure Autos, Sonnenuntergänge und Explosionen am laufenden Band - der Regisseur beschreibt das in einem Entertainment Weekly-Interview als «old-school Bay», also weniger kindische «Transformers»-Action und mehr kompromisslose Materialschlacht.

Die Fangemeinde des Action-Experten feiert die bleihaltige Vorschau in den sozialen Netzwerken. Voraussichtlicher Erscheinungstermin ist der 13. Dezember 2019.

BAY IS BACK pic.twitter.com/lcbneVIY79 — Patrick Willems (@patrickhwillems) October 1, 2019

#6Underground looks like old school Michael Bay mayhem and I can’t wait! I know many aren’t big on him, but aside from a few stinkers, I’ve always enjoyed Bay as a director and this looks like a mix of Bad Boys II, The Rock and 13 Hours! Sign me way up! — ConnorMovies (@ConnorMovies) October 1, 2019

I'm really quite excited for #6Underground. It looks really big, really silly and really, really expensive. And like him or hate him, Bay can frame a shot and craft a set-piece. Can't wait. https://t.co/H08y1TQ7PO — Ross Peacock (@rosspeacock) October 1, 2019

Just finished watching #6Underground trailer.



LOL



That is so Michael Bay right there, from start to finish. LOL



Fast cars, sexy girls, helicopter spinning shots, and over the top action sequences.



The only thing missing in that trailer are giant robots. — Rama's Screen NYCC (@RamasScreen) October 1, 2019

(dm/L'essentiel)