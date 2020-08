Ellen schmeißt Produzenten wegen Mobbing raus

Drei leitende Produzenten der Ellen DeGeneres Show haben die populäre US-Fernsehtalkshow verlassen. Dies teilte das Medienunternehmen Warner Bros. am Montag mit. Zuvor habe es eine interne Untersuchung von Vorwürfen gegen sie gegeben – es gab Beschwerden über Mobbing, Rassismus und sexuelles Fehlverhalten.

Warner Bros., das die Show produziert, wählte in einer Mitteilung die Formulierung, die drei Führungskräfte hätten sich von der Show «getrennt». Die Abgänge sind die Folge von wochenlanger Aufregung hinter den Kulissen, die das öffentliche Bild von einer Show, die Nettigkeit und Freude verbreitet, stark untergraben hatten.

Feindselige Arbeitsatmosphäre

In den Berichten über eine feindselige Arbeitsatmosphäre war auch DeGeneres kritisiert worden, sie wurde als bösartig bezeichnet. Daraufhin wurde in sozialen Medien gefordert, die beliebte Talkmasterin abzusetzen. Andererseits sprangen ihr Prominente mit öffentlichen Statements zur Seite, darunter Katy Perry, Kevin Hart, Alec Baldwin und Ashton Kutcher.

Die 62-Jährige wendete sich am Montag via Zoom an ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Variety berichtet, der Tonfall ihrer Rede sei emotional und bedauernd gewesen. Mehreren Quellen zufolge habe DeGeneres ihrem Team gesagt, sie sei «nicht perfekt» und es breche ihr das Herz, die Vorwürfe über die Atmosphäre im Studio zu lesen.

Personelle Reaktion seitens Warner Bros.

Die Anschuldigungen, dass das Arbeitsklima bei der Nachmittags-Talkshow toxisch sei, wurden erstmals im Juli in einem Artikel bei BuzzFeed von früheren Mitarbeitern geäußert. Warner Bros. reagierte darauf mit der Ankündigung, die Vorwürfe zu untersuchen und auch personell zu reagieren.

«The Ellen DeGeneres Show» wurde vielfach ausgezeichnet seit ihrem Sendestart im Jahre 2003. Zu den Preisen zählen die Freiheitsmedaille des Präsidenten und der Mark Twain Prize für amerikanischen Humor.

(L'essentiel/tha)