Sex-​​Skandal bei «DSDS»-​​Dreh sorgt für Aufsehen

Hinter den Kulissen der beliebten Castingshow «Deutschland sucht den Superstar» ging es offenbar rund! Wie die Bild-Zeitung berichtet, soll es zwischen mehreren Kandidaten «zu geheimen Liebesspielereien» gekommen sein. Das Produktionsteam soll darüber alles andere begeistert gewesen sein, schließlich herrschten während des Drehs strenge Corona-Vorschriften. Welche Teilnehmer hier genau involviert waren, ist nicht bekannt.

Doch damit nicht genug: In der «DSDS»-Villa auf Mykonos soll zudem Alkohol geflossen sein. «Einige waren dann total betrunken und konnten den Song nicht mehr rechtzeitig bis zum großen Auftritt einüben. Dadurch kam es logischerweise zu Patzern bei den Performances», verriet ein Insider dem Blatt.

Darüber hinaus soll es einen medizinischen Notfall gegeben haben. Einer Kandidatin ging es beim Rückflug gesundheitlich so schlecht, dass am Flughafen in Deutschland ein Krankenwagen bereit gestanden haben soll.

(L'essentiel/red)