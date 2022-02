Rafi und Sam suchen in TV-​​Show eine Leihmutter

Seit rund anderthalb Jahren wünschen sich Sam Dylan (31) und Rafi Rachek (32) Nachwuchs. Nun soll dem Promi-Paar ein ungewöhnliches Casting-Format bei der Verwirklichung helfen. In der Sendung, die offenbar den Namen «All We Need Is Love» tragen wird, suchen die beiden nach einer passenden Frau, die ihnen den gemeinsamen Babywunsch erfüllen soll.

«Wer wird die Mutter unseres Kindes?», startet der Teaser zur Sendung, den Dylan auf seinem privaten Instagram-Profil postete. «Das wird nicht nur das Showereignis des Jahres, das wird eine Reise, die drei Menschen für immer miteinander verbinden wird.» Die beiden haben sich für den Weg des Co-Parentings entschieden. «Uns war klar, dass wir nicht einfach eine Leihmutter nehmen möchten. Wir möchten das Kind mit einer Frau zusammen großziehen», erklärt Dylan im Video.

Große Hürden für gleichgeschlechtliche Paare

Ihr Baby solle drei Eltern haben, denn wie Rafi weiter erklärt, «legen die beiden sehr viel Wert drauf, dass das Kind eine Bindung beziehungsweise Beziehung zu der Mama, aber auch zu den beiden Papas hat. Auch, wenn das ein bisschen schwierig sein könnte.»

In Deutschland ist der Kinderwunsch von gleichgeschlechtlichen Paaren mit zahlreichen Hürden verbunden. Im Fall von lesbischen Müttern ist eine Befruchtung durch Samenspende unter gewissen Voraussetzungen möglich. Bei schwulen Vätern bleibt meist nur Adoption, was mit langwierigen Verfahren verbunden ist.

15 Kandidatinnen sollen dabei sein

Eine entsprechende Homepage, auf der sich die Kandidatinnen bewerben können, ist unter «ichbindierichtige.de» bereits aktiviert. Neben den üblichen Daten wollen die baldigen Väter auch wissen, ob man single oder vergeben ist, man bereits Kinder hat oder vorbestraft ist. Zusätzlich können die Anwärterinnen Fotos und Videos hochladen und ihre Social-Media-Accounts angeben.

Zwar ist noch nichts über den genauen Ablauf der Show bekannt, wie «Bild» aus Produktionskreisen in Erfahrung bringen konnte, wolle das Paar unter 15 Kandidatinnen die Richtige aussuchen. Die Dreharbeiten sind in Thailand geplant. Über ein Jahr lang sollen die Verantwortlichen das TV-Format geplant haben. Der deutschen Zeitung zufolge stehe im Fokus, dass alle beteiligten Personen am Ende zufrieden und glücklich sind. Zudem wolle man thematisieren, welche Wege gleichgeschlechtliche Paare gehen müssen, um sich endlich den Wunsch eines Kindes zu erfüllen.

Erfahrung mit Realityshows haben Sam und Rafi zumindest. Ersterer wurde durch seine Teilnahme bei der Datingshow «Prince Charming» bekannt. Sein Partner versuchte vor seinem öffentlichen Coming-out sein Glück bei der Kuppelshow «Die Bachelorette». Seit 2019 sind die beiden bereits ein Paar.



(L'essentiel/Katrin Ofner)