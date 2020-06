Joe Exotic im Knast: «Werde in 2-​​3 Monaten tot sein»

Joseph Maldonado, dank Netflix inzwischen weltweit als «Joe Exotic» berühmt, schrieb einen dreiseitigen Brief aus dem Gefängnis, den TMZ in die Finger bekam. Er wurde zu 22 Jahren verurteilt, unter anderem, weil er seiner Konkurrentin Carole Baskin zweimal einen Auftragskiller hinterhergeschickt und fünf seiner Tiger getötet hat.

In seinem teils recht wirren Brief prangert er das US-Rechtssystem und die menschenunwürdige Behandlung an, die ihm widerfährt. «Habe ich die falsche Farbe?», fragt er.

Alle machen Geld und werden berühmt

Von seinen alten Angestellten hätte sich niemand bei ihm gemeldet, dabei hätte er ihnen einen Job gegeben und Gehälter bezahlt. «Es scheint, als würden alle so viel Zeit damit verbringen, Geld zu machen und berühmt zu werden, dass ich nicht einmal einen Brief von Dillon bekomme.» Stattdessen bekomme er ständig Fotos zugeschickt, die seinen Ehemann Dillon beim Feiern zeigen.

Gesundheitlich gehe es ihm schlecht, er habe abgenommen. Joe gibt an, am Variablen Immundefektsyndrom (CVID) zu leiden. Betroffene haben weniger oder keine Antikörper im Blut. Die Erkrankten leiden in Folge unter einer höheren Infektionsgefahr. Mit Covid-19 hat die Krankheit übrigens nichts zu tun. Joe prangert an, dass er alle paar Wochen eine Blutinfusion brauche, aber schon seit Jänner keine mehr erhalten zu haben. «Ich werde in 2-3 Monaten tot sein. Sie haben alle meine Medikamente abgesetzt, außer einem.»

«Hört meinen Hilfeschrei»

Zu Beginn des Briefes fordert Joe Hilfe von Präsident Trump ein. Am Schluss der drei Seiten wendet er sich an Rapperin Cardi B und Kim Kardashian: «Bitte Ladys, Ich habe nichts Falsches getan, mich nur wie ein Trottel verhalten, indem ich meinen Zoo vor Brandstiftung beschützt habe und meine Tiere davor, verletzt zu werden. Hört meinen Hilfeschrei. Ich liebe euch alle, Joe Exotic»

(L'essentiel)