Ist der Sex bei «365 Days» auf Netflix echt?

Über keinen anderen Netflix-Film wird derzeit so heiß diskutiert, wie über «365 Days»: Der neue Erotikfilm im Stil von «Fifty Shades of Grey» erzählt von dem italienischen Mafiaboss Maßimo (Michele Morrone), der die polnische Geschäftsfrau Laura (Anna Maria Sieklucka) kidnappt. In 365 Tagen versucht er sie dazu zu bringen, sich in ihn zu verlieben. Statt mit romantischen Gesten will Maßimo sie mit Sex und Sado-Maso-Spielchen erobern.

Für Zuschauer wirken die Szenen so real, dass sie glatt von der Echtheit dieser schlüpfrigen Momente überzeugt sind. Hauptdarsteller Michele Morrone klärte nun in einem Interview auf: «Es wirkt wohl so echt, weil wir gute Schauspieler sind. Wir wissen, wie man es faked. Viele Leute schreiben mir und sind sich sicher, dass es echt war, weil es so aussah. Aber nein, die Szenen waren nicht echt.»

Auch Kameramann Bartek äußerte sich im Interview mit Variety dazu und erklärte, dass das Team am Set auf ein Minimum reduziert wurde. «Die Zuschauer sollten das Flüstern und das schwere Atmen hören und den Schweiß und die Leidenschaft sehen. Sei natürlich, authentisch, aber überschreite nie die Grenze zur Pornografie», verrät er weiter.

